Laurent Nicollin fustige l'attitude de Galtier dans le dossier Delort

Le président montpelliérain n'a pas apprécié de voir Christophe Galtier affirmer ne pas avoir connaissance de l'intérêt de Nice pour Andy Delort.

Nice s'intéresserait à Andy Delort, et serait même sur le point de transmettre une offre concrète à Montpellier, à en croire les informations de RMC Sport. Mais dans l'Hérault, Laurent Nicollin n'a pas apprécié l'attitude de Christophe Galtier, qu'il accuse d'avoir déjà connaissance de l'intérêt de son club pour l'attaquant avant de l'admettre sur le plateau d'Amazon Prime.

"Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice. Une fois qu'on m'a dit ça, si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club d'ouvrir un peu plus la porte, car Andy est un joueur que je connais depuis longtemps, il connaît bien la L1 et a plus de maturité que nos attaquants", avait déclaré le technicien azuréen.

"Je ne suis pas le perdreau de l’année, a répondu le président montpelliérain dans Midi Libre. J'attends du concret. (...) Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes.

"Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu’ils veulen. On est des gens adultes. On a assez de rapports les uns les autres pour s’appeler. Et dire, je suis ton joueur depuis un moment, je le veux. Mais, ne fais pas croire que tu l’as découvert en regardant Amazon", a-t-il poursuivi.

Selon lui, le dossier "tourne en round depuis deux mois." D'autant que l'international algérien a changé d'agent récemment. "Tu t’imagines qu’il a une idée derrière la tête. Ou qu’on lui a mis une idée en tête", estime-t-il.

Et Nicollin de conclure : "Si j’ai reçu une proposition, c’est qu’elle ne correspond pas. Il n’y a pas d’accord. S’il souhaite partir et si j’ai le montant que je souhaite, il partira."

Après s'être révélé du côté de Caen, l'attaquant passé par le Mexique et Toulouse avant de rejoindre Montpellier, pourrait donc connaître une nouvelle destination cette saison. Sur la Côte d'Azur, il retrouverait donc un entraîneur champion de France et un effectif en pleine progression avec déjà des arrivées comme Calvin Stengs ou Justin Kluivert cet été.