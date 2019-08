Laurent Boissier de retour comme directeur sportif de Nîmes

À peine un mois et demi après être parti, Laurent Boissier est sur le point de reprendre ses fonctions de directeur sportif de Nîmes.

À une dizaine de jours de la fermeture du mercato, le Nîmes Olympique est sur le point d’enregistrer un précieux renfort. Et il ne s’agit pas d’un joueur. Selon les révélations faites par L’Equipe, Laurent Boissier devrait reprendre son rôle de directeur sportif du club. Celui qu’il avait quitté à la surprise générale il y a à peine un mois et demi.

Au début du mois de juillet dernier, et après de nombreuses saisons passées dans cette fonction, Boissier avait choisi de prendre du recul. Il avait justifié cette décision, en affirmant qu’il était lessivé et qu’il avait besoin de se ressourcer et prendre du repos. Un désir légitime, mais qui manifestement était moins fort que celui de rester auprès de l’équipe qu’il a en grande partie bâtie en participant au recrutement de la plupart des joueurs de l’effectif.

Même à l'écart du club, il a contribué au mercato

Boissier (47 ans) revient, mais en réalité il n’a jamais totalement quitté le club. Pendant son « éloignement », il a gardé partiellement la main sur le mercato. C’est lui qui aurait travaillé sur les venues de Sidy Sarr, Lamine Fomba et Lucas Deaux (en cours de finalisation), trois des sept recrues estivales du club.

Quand Boissier a jeté l’éponge, sa relation avec le président de NO, Rani Assaf, n’était pas au mieux, et c’était même l’une des raisons « non officieuses » pour lesquelles il y a eu séparation. Les deux hommes auraient aplani leur différend. L’Equipe croit savoir qu’un déjeuner est prévu entre eux mercredi, et qu’au terme de cette rencontre le come-back de Boissier en terre gardoise devrait être scellé.

À noter qu’après deux journées de championnat, Nîmes n’a toujours pas enregistré le moindre point. Les Crocos sont 19es après avoir perdu deux fois de suite (face au PSG et Nice).