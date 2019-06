Mercato Nîmes : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Nîmes.

Nîmes Olympique : les enjeux du mercato d'été 2019

Pour leur retour au premier échelon national après 25 ans d'absence, les Crocos se sont mués en matadors, faisant mordre la poussière à l' , l'AS , ou encore dans leur arène survoltée des Costières. Au final, le NO a obtenu son maintien haut la main, terminant à la 9ème place de , et fait souffler un vent de fraîcheur sur le championnat.

Mais le Nîmes Olympique connaît la dure réalité des promus : la deuxième saison en est souvent bien plus compliquée que la première ! Si l'on se fie à l'adage, il sera difficile pour les Gardois de faire aussi bien cette saison, d'autant plus que leurs atouts majeurs sont partis ou en instance de départ. Des joueurs prêtés en 2018-2019 (Ferri, Guillaume, Maouassa, Bernardoni), le gardien des Bleuets pourrait tout de même revenir à Nîmes cette saison malgré l'intérêt de plusieurs clubs.

Dans le sens des départs, l'attaquant Rachid Alioui est en fin de contrat et devrait s'engager avec Angers, selon L'Equipe. Téji Savanier (13 passes décisives en 2018-2019, meilleur total de Ligue 1) pourrait retrouver l'ennemi , son club formateur, qui serait prêt à aligner 8 M€ sur le bureau du président Rani Assaf. Bouanga, Briançon ou encore Thioub sont également ciblés en et à l'étranger alors que Bozok a déjà pris la direction de Lorient (L2).

Le dossier du gardien de but (un seul dans l'effectif à ce jour, le néo-professionnel Lucas Dias) doit être réglé en priorité alors que des changements en interne ne sont pas non plus à exclure. L'entraîneur Bernard Blaquart serait notamment sur les tablettes de . Autant de dossiers chauds à gérer dans les prochains jours/semaines !

Nîmes Olympique : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Féthi Harek Défenseur central Fin de carrière Hervé Lybohy Défenseur central Fin de contrat Jordan Ferri Milieu Olympique Lyonnais (Ligue 1), retour de prêt Martin Sourzac Gardien Fin de contrat Abdel Malik Hsissane Milieu défensif Fin de contrat Rachid Alioui Attaquant Fin de contrat Baptiste Guillaume Attaquant Angers SCO (Ligue 1), retour de prêt Paul Bernardoni Gardien FC Girondins de Bordeaux (Ligue 1), retour de prêt Faitout Maouassa Latéral gauche FC (Ligue 1), retour de prêt Moustapha Diallo Milieu défensif Rupture de contrat Umut Bozok Attaquant ( ), transfert (500 000€) Gauthier Gallon Gardien ESTAC ( ), libre

Nîmes Olympique : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Téji Savanier Milieu offensif Montpellier HSC (Ligue 1), transfert Denis Bouanga Ailier gauche Stade Rennais FC (Ligue 1), transfert Baptiste Valette Gardien (Ligue 2), transfert, sous réserve de l'annulation de la rétrogradation en National prononcée par la DNCG Anthony Briançon Défenseur central Stade Rennais FC, Olympique de Marseille (Ligue 1), , transfert Sada Thioub Ailier droit France, , ( ), Nottingham Forest (Championship), transfert

Nîmes Olympique : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Kévin Denkey Attaquant AS (Ligue 2 / National), retour de prêt Lucas Dias Gardien Premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2022) Théo Sainte-Luce Latéral gauche Premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2022) Keylan Guessoum Défenseur central Premier contrat professionnel (jusqu'en juin 2022)

Nîmes Olympique : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019