Ligue 1, 2e j. : les stats à connaître après Nîmes-Nice

Voici les statistiques Opta à retenir après la victoire de l'OGC Nice face au Nîmes Olympique samedi soir aux Costières (2ème journée de Ligue 1).

Alors que Patrick Vieira attend et réclame toujours des recrues à l'OGC Nice, ses hommes réalisent un excellent début de saison, avec deux victoires en autant de matchs de .

Samedi soir, ils sont parvenus à s'imposer à Nîmes, ce qui n'est jamais chose aisée. En attendant (peut-être) Kasper Dolberg, Cyprien et Ganago se sont chargés de donner un avantage de deux buts aux Aiglons au quart d'heure de jeu.

Si Rippart a entretenu l'espoir des Crocos en inscrivant un pénalty juste avant la pause, le deuxième acte fut plus compliqué, avec les expulsions de Coly côté Niçois et de Martinez et Briançon pour les locaux.

Le Nîmes Olympique, déjà pénalisé par l'arbitrage lors de la première journée face au PSG (0-3), peut regretter cette fois-ci les décisions de M. Letexier, qui n'ont pas été à son avantage.

Découvrez les statistiques d'Opta après cette rencontre.

Les statistiques à retenir après Nîmes Olympique - OGC Nice :

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 5 derniers déplacements en (2 victoires, 2 nuls), après s’être incliné lors des 4 précédents.

Nîmes a encaissé au moins 2 buts lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (10 buts encaissés au total).

Nice n’avait plus marqué 2 buts en déplacement en Ligue 1 depuis le 25 septembre 2018 à (2-1).

Nice a obtenu 8 penalties en Ligue 1 en 2019, total le plus élevé en compagnie d’Angers.

Les 2 dernières rencontres au cours desquelles Nîmes a reçu 2 cartons rouges lors d’un match de Ligue 1 ont eu lieu contre Nice : ce soir (Briançon et Martinez) et le 10 novembre 2018 (Landre et Maouassa).

5 des 7 derniers buts du joueur de Nîmes Renaud Ripart en Ligue 1 ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (2 sur corner, 2 sur coup franc indirect et 1 sur penalty).

2 des 3 derniers buts du milieu de Nice Wylan Cyprien en Ligue 1 ont été inscrits sur penalty. D’ailleurs, il a transformé 2 des 3 penalties qu’il a tirés dans l’élite.

Auteur d’un but et d’une passe décisive ce soir, Wylan Cyprien n’avait plus été buteur et passeur décisif lors d’un même match de Ligue 1 depuis le 2 mars 2018, déjà avec Nice contre (1 but, 1 assist également).

Le milieu de Nice Wylan Cyprien est le 1er joueur à être buteur, passeur décisif et à concéder un penalty lors d'un même match de Ligue 1 depuis André Luiz avec Nancy contre le 17 novembre 2012.

L’attaquant de Nice Ignatius Ganago a marqué 2 buts lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, c’est autant que lors de ses 23 premiers dans l’élite.

Avec Opta .