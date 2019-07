Lasarte : "Griezmann devra s’inspirer de Suarez dans sa relation avec Messi"

Martin Lasarte, l’ancien coach de Griezmann, pense que le Français peut très bien s’entendre avec Messi, à condition qu’il se mette à son service.

Après s’être fait draguer pendant plusieurs années, Antoine Griezmann a fini par dire oui au . Cet été, et après cinq ans passés à l’Atletico Madrid, le champion du monde tricolore a donc choisi de renforcer les Blaugrana et intégrer une équipe déjà séduisante sur le papier, et au sein de laquelle figurent de grands buteurs tels que Lionel Messi et Luis Suarez.

« Grizou » va-t-il pouvoir trouver sa place au milieu de ces génies ? Parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu, apporter ce qu’on attend de lui et aussi faire en sorte que le rendement offensif de l’équipe catalane s’améliore encore ? Les interrogations sont nombreuses et elles resteront en suspens tant que l’international français n’aura pas disputé ses premiers matches officiels avec les champions d’ .

Seul le terrain apportera donc des réponses, mais ceux qui connaissent le natif de Mâcon n’ont aucun doute sur le fait qu’il va réussir à Nou Camp, et aussi qu’il va bien s’entendre avec la star de l’équipe, Lionel Messi. Même si les contacts entre les deux joueurs sont jusqu’ici limités, l’entraineur Uruguayen Martin Lasarte estime qu’il n’y a aucune raison pour que le tandem ne donne pas satisfaction : « Je pense que les grands joueurs peuvent jouer ensemble pour avoir une réussite commune, a-t-il déclaré dans un entretien à Goal Espagne. Si l'objectif commun est bien défini, ils pourront jouer ensemble. C'est sur cet aspect que Luis Suarez a été si intelligent. Il y avait les mêmes doutes lorsqu'il a rejoint le Barça et Luis s’est adapté à Messi. Je pense que c’est exactement la même chose qui va se passer maintenant avec Antoine. L’important est de mettre de côté l’individualisme et l’égoïsme afin de poursuivre un but commun ".

« Il faut créer des liens en dehors du terrain »

Le trio Messi-Suarez-Griezmann sera-t-il aussi efficient que la MSN. Lasarte, qui a dirigé Griezmann à la et aussi Suarez du côté de Nacional Montevideo, se veut optimiste à ce sujet, mais il se permet aussi un conseil au trio : « Neymar a créé un lien avec Luis Suarez et Messi au-delà du football et vous le ressentez également sur le terrain. Ça doit être le premier objectif. Si l’entraîneur est capable de créer une bonne relation loin des terrains, alors ça sera tout benef’. Je pense que nous pouvons nous réjouir à l’avance, car ça sera historique. Je souhaite voir le Barça au sommet, avec ces trois-là ensemble.»

Enfin, Lasarte, qui s’occupe actuellement de l’équipe égyptienne d’Al-Ahly, a tenu à rappeler la détermination et l’envie de réussir qui anime ses deux anciens protégés. "Il a toujours eu une grande détermination, il a toujours voulu s'améliorer. Luis Suarez avait aussi cela. Je me souviens qu’il me disait toujours qu’il jouerait une avec la . Luis Suarez aussi, il avait l'habitude de me dire qu'il jouerait à Barcelone. Tous deux travaillaient très fort et restaient toujours après l’entrainement pour continuer à progresser. Je me souviens qu’à chaque fois que je rentrais chez moi, Griezmann était encore sur le terrain pour travailler, et essayer de s’améliorer.»