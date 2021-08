L'arrivée de Messi à Paris va tout changer, prévient Aulas

Dans des propos accordés à L'Equipe, le président de l'OL s'est félicité de l'arrivée de Messi en France, y voyant une opportunité de développement.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce n'est plus qu'une question d'heures. Comme annoncé par Goal, l'accord est désormais total entre l'ex-star du FC Barcelone et le club français. L'Argentin va s'envoler ce mardi après-midi vers la capitale, où il est attendu pour passer la traditionnelle visite médicale et parapher son contrat.



DIRECT - Messi au PSG : suivez l'arrivée du joueur à Paris

Déjà très actif sur le marché des transferts ces dernières semaines avec les arrivées combinées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le PSG vient cette fois de frapper un coup historique, quatre ans après les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé pour des sommes records.

Forcément, une telle légende qui débarque en Ligue 1, cela ne saurait faire réagir. Ces derniers jours, de nombreux acteurs du championnat de France (joueurs, entraîneurs, dirigeants) se sont exprimés sur le sujet, pour la plupart enthousiasmés par l'arrivée du sextuple Ballon d'Or. Mais quid de Jean-Michel Aulas ?

"Ce sera fantastique pour nous tous"

Pour rappel, le président de l'Olympique Lyonnais s'était confié sur le mercato réalisé par le PSG il y a de cela une semaine, pas vraiment rassuré. "Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n’est même pas une bonne nouvelle pour le Championnat", avait ainsi confié le dirigeant du club rhodanien, inquiet.





Cette fois, Jean-Michel Aulas s'est félicité de l'arrivée de Lionel Messi, à condition toutefois qu'elle permette de tirer vers le haut les concurrents. "Si cela se confirme, ce sera fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable", a-t-il déclaré pour L'Equipe.

"Si le Qatar prend l'initiative de faire une très grande équipe au PSG, on en est tous ravis... même si la compétition sera encore plus difficile. Mais il faudrait que d'autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d'Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Messi (...) N'oubliez pas que derrière, Marseille a fait des efforts, Nice et Lille aussi, Lyon en a fait et va en faire. C'est un point de passage qui va permettre de changer la donne", a ensuite assuré le président lyonnais, ambitieux.