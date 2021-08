Accord trouvé entre Lionel Messi et le PSG !

Le Paris Saint-Germain et l'international argentin ont trouvé un accord. Il est attendu dans la capitale dans les prochaines heures.

La fin du feuilleton Lionel Messi au Paris Saint-Germain est proche. En effet, alors que l'international argentin est attendu depuis plusieurs jours dans la capitale française mais n'avait jusqu'à présent pas quitté Barcelone en raison de l'absence d'un accord total avec le vice-champion de France, le problème est désormais résolu. D'après nos sources, l'ancien numéro 10 du FC Barcelone a trouvé un accord total avec le PSG et sera donc bien un joueur du club français cette saison.

Un contrat de deux ans avec une troisième année en option et un salaire entre 35 et 40 millions d’euros brut annuel attend l'international argentin au PSG selon nos informations. Selon L'Equipe et l'AFP, Lionel Messi va débarquer dans la capitale française ce mardi après-midi afin de passer sa visite médicale dans la foulée. La conférence de presse de présentation du sextuple Ballon d'Or aura lieu mercredi au Parc des Princes.

Cet accord trouvé entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain va mettre fin à une période d'attente et de spéculation qui dure depuis quelques jours. Pour rappel, des supporters du Paris Saint-Germain se sont rassemblés à l'aéroport du Bourget dimanche soir et lundi afin d'espérer voir Lionel Messi débarquer en avion, suite à des informations de plusieurs médias.

L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain suscite un engouement rare et compréhensible. Les observateurs du football français et les supporters du club de la capitale ont hâte de voir le sextuple Ballon d'Or arriver en France et évoluer sous les couleurs du club de la capitale. Le trio qu'il formera avec Kylian Mbappé et Neymar, son ancien coéquipier au FC Barcelone, en attaque promet énormément et fait déjà saliver.

"Nous avions déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant nous avons le troisième", a déclaré Ludovic Giuly, ancien ailier du Barça et du PSG dans les colonnes de Le Parisien. "Vous rendez-vous compte que Neymar, Messi et Mbappe joueront ensemble en Ligue 1 ? Cela semble ahurissant. La Ligue 1 avait besoin d'une telle positivité. Ça ne rejaillira pas seulement sur Paris, mais sur toute la France. Tout le monde ne parlera que de lui, tout le monde ira au stade pour le voir. Cela fera beaucoup de bien à notre championnat".

Outre Ludovic Giuly qui a vu Lionel Messi exploser au FC Barcelone sous ses yeux, plusieurs acteurs de la Ligue 1 ont également affiché leur enthousiasme concernant la future arrivée de l'ancien numéro 10 du FC Barcelone de Jorge Sampaoli, son ancien sélectionneur et désormais entraîneur du club rival (l'OM), à Niko Kovac en passant par plusieurs joueurs. Ils peuvent tous se réjouir, Lionel Messi arrive.