Landreau tire à boulets rouges sur Mbappé et le PSG

Paris a gagné mercredi soir à Metz, mais sa sortie en terre lorraine n’a pas plu à tout le monde.

Le PSG continue sa bonne série en Ligue 1. L’équipe francilienne en est à sept victoires en autant de rencontres, dont la dernière assurée mercredi sur la pelouse de Metz. Un but d’Achraf Hakimi dans les arrêts du jeu lui a assuré les trois points mis en jeu contre le dernier de la classe.

Les Parisiens l’ont donc emporté face aux Grenats, mais leur attitude a fait jaser. Le comportement de Kylian Mbappé à l’égard d’Alexandre Oukidja a été très commenté dans les médias. Certains ont même été très critiques envers l’international tricolore, à l’instar de Mickaël Landreau.

« Ce Paris manque d’humilité »

Ex-gardien du PSG, Landreau s’est exprimé sur Canal+ où il œuvre comme consultant. Pour lui, l’attitude de l’attaquant parisien et de toute son équipe en général a laissé à désirer. « Paris gagne et a des ressources. Ça montre des valeurs. Apres, en terme de progression et de jeu collectif, et en allant même plus loin, je dirais que ça manque d’humilité », a-t-il lâché.

« Je vois des images, je trouve qu’ils en manquent (d'humilité). En regardant la fin du match… C’est bon, t’as gagné à Metz. Il faut être calme. Il y a la séquence Mbappé avec Oukidja notamment », a poursuivi l’ancien entraineur de Lorient. Un avis que doit partager Frédéric Antonetti. Le coach messin s'est aussi montré virulent dans ses propos à l'égard des Parisiens en conférence de presse d'après-match.

Landreau chaque commentaire il arrive à se rendre encore plus détestable. — Juampi 🇦🇲 (@juampi_hwj) September 22, 2021

Michael Landreau est le plus gros rageux anti-PSG alors qu’il a jouer au club c’est incroyable — Clément 🗼 (@Clement_BT) September 22, 2021

Au-delà du comportement qu’il juge défaillant, Landreau a aussi pointé les lacunes défensives des vice-champions de France. « Moi, j’aimerais bien que Paris se prépare pour être solide en C1, ce n’est pas ce que je vois », a-t-il poursuivi.

Pour ses remarques saillantes à l’encontre de son ancien club, Landreau a été sévèrement montré du doigt sur les réseaux sociaux. Certains le cataloguent comme « le plus gros rageux anti-PSG », tandis que d’autres se demandent si le club de la capitale lui doit des sous. Enfin, un twittos a souligné « qu’à chaque commentaire, il arrive à se rendre encore plus détestable ».