Frédéric Antonetti : "Mbappé aurait un intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé"

L'entraîneur n'a pas apprécié le comportement de Mbappé lors de la rencontre Metz-PSG.

Quel bilan faîtes-vous de ce match ?

« Ça ne veut pas sourire. Il faut en tirer les leçons. La conclusion, c'est qu'on a zéro point. Les joueurs auraient mérité au moins un point. On a joué avec un bloc un peu plus bas que d'habitude pour jouer en contres, ça a failli passer. Sur les vingt premières minutes, on était un peu timide. Je pense qu'on avait un petit complexe. Dès qu'on a commencé à être un peu actif, on s'est aperçu qu'on pouvait les inquiéter. Mais je regrette les deux fautes sur Centonze et De Préville que l'arbitre ne siffle pas. Il a manqué de discernement et je suis persuadé que dans l'autre sens, il siffle faute. C'est ça qui me gêne. On est sorti du match après avoir fait beaucoup d'efforts. »

Aviez-vous peur de jouer contre le PSG ?

« On a été timides en début de match. Nos 20 premières minutes sont dues au fait que l'on manque de points et qu'il y a une Paris mania. Le PSG est une très belle locomotive pour notre championnat mais je ne suis pas là pour faire des selfies avec Mbappé, Neymar ou Messi. Je ne suis pas là pour faire allégeance. Quand le PSG est en Coupe d'Europe, je suis le premier supporter, enfin le premier il y en a d'autres avant moi, mais quand je joue contre eux je veux les battre. »

Vous avez vraiment embêté cette équipe du PSG...

« On était très discipliné. En face, il y a de la qualité avec des joueurs qui vous déstabilisent et vous usent mais ils n'avaient pas de profondeur. Mbappé était inexistant. On les a malmenés par moments. Mais ils sont capables de faire la différence. »

La fin de match a été tendue. Qu'avez-vous à dire sur la réaction d'Oukidja après le but parisien ?

« Franchement, cela ne m'intéresse pas ce qu'il s'est passé. Il faut maîtriser ses nerfs, moi le premier. Même si les vents sont contraires et malgré la fatigue physique et morale, il faut savoir rester concentré sur le jeu. Mais sur ce fait de jeu, Kylian Mbappé aurait intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur mais il gagnerait à être plus humble. »