Lampard tacle Mourinho : "Moi, je n'entrainerai jamais Tottenham"

Frank Lampard a assuré qu'il n'a pas l'intention d'imiter son ancien coach José Mourinho en prenant les rênes des Spurs dans le futur.

Frank Lampard était heureux de voir Jose Mourinho rejoindre , mais le manager de a écarté toute possibilité d'opter pour la même destination dans le futur. Après un mauvais début de saison, les Spurs ont limogé Mauricio Pochettino mardi, annonçant l'arrivée de Mourinho moins de 12 heures plus tard. Lampard a joué sous les ordres de Mourinho lors des deux passages du coach portugais à Stamford Bridge, remportant notamment deux titres consécutifs en lors du premier séjour de Special One dans la capitale anglaise.

Lors de son expérience chez les Blues, Mourinho avait déclaré qu’il ne rejoindrait jamais les Spurs, mais Lampard n’a aucun reproche à faire à son ancien manager pour avoir signé dans un autre club londonien, tout en assurant que pour lui un tel scénario n'est pas du tout envisageable. "Je peux vous dire de façon certaine que non", a tonné Lampard lors d'une conférence de presse lorsqu'il lui a été demandé s'il rejoindrait un jour Tottenham. "Et vous pouvez me reposer la question dans 10 ans. J'étais ici depuis 13 ans en tant que joueur, j'ai un sentiment profond pour ce club. Ce n'est pas un manque de respect pour Tottenham, j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de Tottenham et d' , mais il y a parfois des sentiments qui signifient que vous ne le feriez pas. Mais à cause de ce que Chelsea m'a donné en tant que joueur et maintenant, c'est quelque chose qui ne fait certainement pas partie de mes projets."

"Ce n'est que la décision de [Mourinho] et c'est à lui qu'elle revient. José a géré beaucoup de clubs de football au cours d'une longue carrière. C'est sa décision, et que les fans le jugent ou non sur ça, c'est quelque chose qu'il ne maitrise pas, a ajouté l'ancien international anglais. En tant que professionnel, vous devez comprendre le droit au travail, mais nous avons cet instinct de tribu dans ce pays où les fans aiment réagir et commenter."

Mourinho était au chômage depuis son limogeage par en décembre 2018. Lampard, dont l'équipe sera confrontée à samedi, insiste sur le fait que les Spurs seront sûrement en lice pour une place en Ligue des Champions, compte tenu de leur qualité. "L'histoire et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les trophées et les titres qu'il a réussi à remporter dans les clubs où il a travaillé. Ce genre de choses ne sont pas le fruit du hasard, mais bien des efforts acharnés et ce que vous avez mis, il l'a toujours fait. aux équipes qu’il a fréquentées, c’est ce que nous mesurons par lui", a confié Lampard. Les Spurs ont eu un début difficile mais quand on regarde l'équipe que Pochettino a construite et que Mourinho assume, c'est un groupe de très bons joueurs même s'ils se trouvent dans une position légèrement fausse pour le moment pour une raison quelconque. Ils restent en course pour une place en Ligue des Champions".