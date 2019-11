Le sondage du jour : José Mourinho, le bon choix pour Tottenham ?

José Mourinho s'est engagé avec Tottenham, qui vient de se séparer de Mauricio Pochettino. Le bon choix pour les Spurs ?

Un communiqué du club londonien a dévoilé l'arrivée du Portugais ce mercredi : "Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de José Mourinho comme entraîneur pour un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2022/23. Avec José, nous avons l’un des entraîneurs au plus grand palmarès. Il a une expérience des plus riches, il peut inspirer des équipes et il est un grand tacticien. Il a gagné partout où il est passé. Nous croyons qu’il va amener énergie et foi dans le vestiaire", a ainsi fait savoir le boss des Lily Whites Daniel Levy.

Mais Mourinho est-ille bon choix pour les Spurs ? Les Lodoniens viennent de cnnaître quelques mois cauchemardesques, dégringolant de la finale de la à une indigente 14e place de à 20 unités du leader et à 11 longueurs des places qualificatives pour la prochaine C1.

Mais le club lonodnien a toujours soigné son jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino et a toujours agi avec parcimonie et pertinence sur le marché des transferts. Cela peut changer du tout au tout avec Mourinho, gros consommateur de recrues et qui a toujours donné la priorité aux résultats en lieu et place du jeu déployé.

Alors, bonne ou mauvaise idée ?