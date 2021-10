L’amertume d’Aymeric Laporte après la défaite de l’Espagne contre la France

Dominatrice, l’Espagne a été punie par la France en finale de Ligue des Nations, de quoi donner des regrets à Aymeric Laporte.

Après le seum belge, place au seum espagnol ? L’équipe de France a la particularité de fortement agacer ses adversaires qui, dominateurs, se font toujours avoir par la bande à Didier Deschamps. Après la Belgique lors de la Coupe du Monde 2018, c’est au tour de la Roja d’avoir été confrontée au réalisme français malgré une domination territoriale et une possession largement au-dessus de la moyenne.

Mais, dimanche à San Siro, c’est bien Hugo Lloris qui a soulevé le trophée de vainqueur de la Ligue des Nations et non Sergio Busquets. Les joueurs espagnols avaient la mine des mauvais jours au moment de la remise des médailles et on pouvait les comprendre.

En plus d’avoir montré un visage séduisant, les hommes de Luis Enrique ont dû rendre les armes sur un but controversé de Kylian Mbappé, en position de hors-jeu mais qui a profité d’un ballon effleuré d’Eric Garcia pour tromper Unai Simon. La goutte de trop qui a forcément laissé place à de l’amertume après la rencontre.

Cette finale de Ligue des Nations avait forcément une sauveur particulière pour Aymeric Laporte. Né à Beziers, sélectionné à quelques reprises par Didier Deschamps sans entrer en jeu avec les Bleus, le défenseur central a fait le choix en mai dernier de jouer pour l’Espagne, lui qui a évolué pendant plusieurs saisons à l’Athletic Bilbao.

Devenu cadre de la Roja en seulement quelques mois, Laporte aurait bien voulu jouer un mauvais tour à son pays natal, même s’il s’en défend. Malheureusement, le défenseur de Manchester City n’a pu que constater les dégâts et voir que la meilleure équipe sur le terrain n’était pas forcément celle qui gagnait à la fin.

"Nous avons montré que nous étions une grande équipe. Pour moi, nous avons montré un meilleur visage que la France. Mais dans le foot, seul le résultat compte et ce n'est pas passé pour nous, regrette le défenseur de Manchester City au micro de la télévision espagnole après le match. On a très bien joué, on a démontré qu'on est une grande équipe, une grande sélection. Il nous a peut-être manqué un peu de chance. Il n'aurait pas fallu encaisser ces deux buts qui nous ont coûté le bénéfice d'avoir marqué le premier but. Derrière, ils égalisent et c'est ce qui nous a coûté le match."

"La Frane qui gagne ? Peu m'importe à vrai dire, répond Aymeric Laporte. Je voulais qu'on gagne. C'est bien pour eux mais ce n'est pas une joie pour moi."

Une sortie qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain gardien du Real Madrid…