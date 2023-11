La très mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard

Benjamin Pavard est sorti sur blessure samedi lors de la victoire de l’Inter Milan contre l’Atalanta Bergame (1-2).

Mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard. L’international français, évacué sur civière lors du match de la 11e journée de Serie A entre l’Inter et l’Atalanta, va connaître un coup d’arrêt. Victime d’un choc au genou, RMC Sport annonce ce dimanche que Pavard souffre d’une luxation de la rotule. Cette blessure devrait l’éloigner des terrains pour plusieurs semaines.

Pavard va manquer le rassemblement des Bleus

La blessure de Benjamin Pavard intervient au mauvais moment. Non seulement, le défenseur français sera éloigné des pelouses, mais il devrait aussi manquer le prochain rassemblement des Bleus. Si la durée exacte de son indisponibilité n’est pas encore établie, Benjamin Pavard ne devrait pas être présent à Clairefontaine le 13 novembre prochain avec l’Equipe de France. Les Bleus affrontent respectivement Gibraltar (à Nice) et la Grèce (à Athènes), les 18 et 21 novembre.