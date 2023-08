La stat complètement dingue de Messi à Miami

Le coup franc héroïque de Lionel Messi contre le FC Dallas lui a permis de se hisser parmi les cinq meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter Miami.

Le doublé de Messi contre le FC Dallas en huitième de finale de la Coupe des ligues 2023 a permis à la superstar argentine de se hisser à la quatrième place des meilleurs buteurs de l'histoire du jeune club de David Beckham, en inscrivant ses sixième et septième buts dans la compétition.

Messi a réalisé cette prouesse en seulement quatre matches et rejoint son coéquipier Josef Martinez et les anciens joueurs de Miami Lewis Morgan et Rodolfo Pizarro avec sept buts. Il devance son compatriote argentin Gonzalo Higuain de 22 buts en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Le club n'a été fondé qu'en 2018.

Messi et l'Inter Miami affronteront le vainqueur du match de lundi soir entre le Houston Dynamo et le Charlotte FC en quart de finale le 11 août.