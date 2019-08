La Serie A sera sous licence officielle dans le prochain PES 2020

Après l'acquisition exclusive de la Juventus pour son prochain jeu, Konami a fait une nouvelle annonce ce lundi toujours en lien avec l' . La sera sous en effet sous licence officielle pour eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Cette nouveauté permettra aux joueurs de PES d'évoluer avec l'habillage officiel du Calcio, ce qui implique les logos, le trophée mais aussi les noms du club.

Reste à savoir si tous les clubs de seront concernés, puisque FIFA, le grand concurrent de PES, propose également le championnat italien même si le prochain opus d'EA Sports devra faire sans la Juve, nommée désormais "Piemonte Calcio".

We are incredibly excited to OFFICIALLY reveal that the Italian @SerieA League will be FULLY LICENSED in #eFootballPES2020!



The new license brings the Serie A logo, trophy and associated badges in game! #PlayingIsBelieving #gamescom2019 pic.twitter.com/ZozCdrAcJG