FIFA 20 : Pourquoi la Juventus s'appellera Piemonte Calcio ?

Il n'y aura pas de Juventus dans FIFA 20, le club italien sera remplacé par une équipe non-officielle. Goal vous explique ce que cela va changer.

Très attendu comme chaque année, FIFA 20 sortira le 27 Septembre 2019 et mettra en vedette les plus grandes équipes du monde, à l'exception de la , absente de ce dernier opus. En effet, le champion d' sera renomée Piemonte Calcio avec un emblème et des maillots non-officiels.

C'est un coup dur pour EA Sports qu'un club du registre de la Juventus soit absent de son titre phare. Mais alors pourquoi ce changement inhabituel et très étonnant s'est-il effectué pour ce nouvel opus ? Goal vous explique les raisons.

Pourquoi la Juventus s'appelle-t-elle Piemonte Calcio sur FIFA 20 ?

La fin du partenariat entre la Juventus et EA Sports est la raison pour laquelle les champions italiens s'appelleront désormais Piemonte Calcio dans FIFA 20. La Juventus a en effet conclu un accord d'exclusivité avec Konami, les rivaux d’EA Sports, sur son prochain titre Pro Evolution Soccer 2020.

Cet accord interdit à EA Sports - ou à quiconque autre éditeur que Konami - d'utiliser la marque Juventus, y compris son badge officiel et ses kits. Un changement notable puisque, jusqu'à présent, la licence japonaise était celle qui ne possédait pas l'intégralité des équipes officielles présentes dans le jeu.

La rupture soudaine des liens fait suite à la décision d'EA Sports de retirer la star de la Juve, Cristiano Ronaldo, qui était sur la couverture de FIFA 18 et FIFA 19. Un trio de joueurs, composé de Neymar, Kevin De Bruyne et Paul Dybala, est apparu à la place de Ronaldo en février 2019. On ignore si le nouveau partenariat entre la Juventus et Konami est lié à cette décision d'EA Sports.

Que veut dire Piemonte Calcio ?

EA Sports ne pouvant pas utiliser le vrai nom de la Juventus, il a fallu utiliser un autre nom pour les géants de la . Le nom Piemonte Calcio signifie littéralement "club de football du Piémont" et s'inspire de la région italienne dans laquelle la Juventus est basée. Le Piémont - parfois appelé Piemonte - est situé dans le nord-ouest de l’Italie, aux confins de la et de la . Cela se traduit par "au pied des montagnes", en référence avec la région des Alpes.

Matthijs De Ligt is going where no man has gone before 🇮🇹 pic.twitter.com/DpW52Q5ozd — DAZN (@DAZN_CA) 17 juillet 2019

Piemonte Calcio suit un style qui est utilisé dans la vie réelle par plusieurs clubs italiens - comme le Brescia Calcio, le Calcio ou à l'Associazione Calcio Milan (nom complet de l' ). La Juventus était d'ailleurs nommée sous le nom de "PM Black and White" (PM, abréviation de Piémont) dans Pro Evolution Soccer 2019.

Le Piemonte Calcio aura-t-il les vrais joueurs de la Juventus ?

Si la marque Juventus ne figurera pas dans FIFA 20, les joueurs de la Juventus seront bien les mêmes au Piemonte Calcio. "Les joueurs du monde réel, y compris les noms et les visages authentiques, seront utilisés dans l'équipe du Piemonte Calcio pour FIFA 20 et FIFA 20 Ultimate Team", a expliqué EA Sports.

Cela signifie que nous devrions bien voir Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot et Ronaldo présents dans cette "nouvelle" équipe. Une bonne nouvelle pour tous les fans de la Juventus qui jouent à FIFA. Le Piemonte Calcio ressemblera beaucoup à la Juventus et l’équipe sera donc entièrement intégrée au jeu. Elle sera jouable dans tous les modes de jeu.

En revanche, il semble que le stade de la Juventus, l'Allianz Stadium, soit également une exclusivité à PES et ne figurera probablement pas dans FIFA 20.