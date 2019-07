PES 2020 : Lionel Messi et Scott McTominay présents sur la jaquette

Konami, l'éditeur japonais de la franchise, vient de dévoiler la nouvelle jaquette de PES 2020. Lionel Messi et Scott McTominay sont présents.

Si FIFA 20 préfère mettre en scène Eden Hazard et Virgil van Dijk pour son dernier opus, son grand rival, Pro Evolution Soccer, a choisi de laisser place à quatre joueurs sur sa nouvelle jaquette. En effet, le milieu de terrain de , Scott McTominay, apparaît aux cotés de Lionel Messi, Serge Gnabry et Miralem Pjanic pour le prochain PES 2020.

Un choix permettant d’afficher avec fierté les partenariats officiels avec les Red Devils, le , le mais surtout avec la Turin, qui sera une exclusivité aux détriments de FIFA 20, contraint de renommer les Champions d’ sous le nom de Piemonte Calcio.



Here it is! The OFFICIAL reveal of our Global cover for #eFootballPES2020, which launches on September 10th! pic.twitter.com/er682J68ku

— eFootball PES (@officialpes) July 30, 2019

Le jeune Scott McTominay a fait ses premières apparitions en professionnel avec les Red Devils il y a un an et demi et pourrait bien être un élément majeur pour la saison à venir, sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer.

Rappelons que Pro Evolution Soccer 2020 sortira sur PC, Playstation 4 et Xbox One le 10 septembre prochain et que la démo du jeu est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement (Steam, PSN Store etc).