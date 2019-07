La Juventus sera exclusivement dans PES 2020

Konami a annoncé ce mardi l'acquisition de l'intégralité des droits et des images de la Vieille Dame pour son prochain jeu, PES 2020.

Grosse annonce ce mardi matin dans le monde du jeu vidéo et en particulier pour les licences PES/FIFA.

L'éditeur Konami a en effet officialisé l'acquisition des droits de la en exclusivité pour son prochain opus. Ainsi, le nom du club, son stade et son maillot seront seulement disponibles dans cette version 2020.

FIFA 20 devra ainsi se passer de la Vieille Dame dans ses menus et sa compagne de communication. Un coup dur alors que Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala étaient mis en avant sur la version 19, depuis un an.

Présent sur place, le journaliste Sébastien Abdelhammid a bien confirmé la nouvelle sur son compte Twitter. "Apparemment il faut préciser, NON la Juventus ne sera pas dans FIFA mais bien exclusivement dans PES. On parle bien de la licence, nom, maillots, stade etc."

Première démo disponible le 30 juillet

Konami a ainsi dévoilé les premières images de ce partenariat avec des images en grande définition des visages des joueurs mais aussi du stade des Bianconeri, l'Allianz Stadium.

La démo de PES 2020 sera disponible à la fin du mois, à savoir le 30 juillet prochain.