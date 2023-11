La révélation étonnante de Jean-Clair Todibo sur ses modèles de joueurs

Jean-Clair Todibo a révélé les joueurs qui l’ont inspiré dans sa carrière. L’international français a plutôt eu de bons modèles.

Jean-Clair Todibo fait les beaux jours de l’OGC Nice depuis son retour en Ligue 1 en 2021. Le défenseur français, formé à Toulouse, compte 11 matchs avec le Gym pour autant de titularisations. Alors que ses aventures à l’extérieur ne lui ont pas très bien réussi, l’ancien joueur du FC Barcelone a dévoilé au cours d’un entretien accordé à Canal+, l’identité des joueurs qui l’ont inspiré dans sa carrière.

Une deuxième chance en EDF pour Todibo

Les bonnes prestations de Jean-Clair Todibo lui ont valu une première sélection avec l’Equipe de France en septembre dernier contre l’Allemagne (victoire des Bleus, 2-1, ndlr). Pas à son avantage face à aux champions du monde 2014, Todibo s’est vu offert une nouvelle chance face à Gibraltar samedi. Une chance que l’international français a su saisir avec brio.

Todibo s’est inspiré d’un autre international français

Avant de devenir un défenseur incontournable en Ligue 1, le joueur de 23 ans a été inspiré par deux milieux de terrain dont un Bleu. « Mes inspirations ? Quand j’étais jeune, j’étais milieu. Je me suis beaucoup inspiré de Pirlo et Rabiot », révèle-t-il. Aujourd’hui, le Niçois s’inspire d’un défenseur dont il apprécie les qualités. « Maintenant, j’observe beaucoup Van Dijk. J’aime beaucoup son aura et sa qualité de sortie de balle », ajoute-t-il.

Jean-Clair Todibo n’est pas encore sûr d’être à l’Euro

Par ailleurs, Jean Clair Todibo est revenu sur ses propres qualités et son point fort. « Ce que je préfère, c’est défendre. J’aime les un contre un. C’est comme ça que j’ai grandi », a-t-il avancé. Avec seulement deux matchs à son actif en Equipe de France, Jean-Clair Todibo, qui doit d’ailleurs sa convocation au forfait d’Ibrahima Konaté, n’a pas encore assuré sa place dans la liste de Deschamps pour l’Euro 2024.