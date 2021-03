La révélation de Paredes sur Mbappé et Neymar

Dans un entretien à Telefoot, Leandro Paredes s'est fendu d'une révélation sur le futur de ses illustres coéquipiers.

Dans un long entretien accordé à Telefoot, Leandro Paredes s'est livré en long, en large et en travers sur l'actu de son club du PSG.

"On est tous touché. Ça aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous, et c’est arrivé à Marqui et Angel. J’espère que tout va se calmer, et qu’ils vont pouvoir oublier tout cela"



Le PSG est assez décevant depuis le début de la saison et les critiques n'ont pas échappé à l'Argentin : "Les gens s’attendent à ce que nous soyons champions. Nous avons cette pression. On est Paris, on a une grande équipe, la meilleure en France. On doit le prouver chaque jour que nous pouvons être les meilleurs dans toutes les compétitions".

Alors que le PSG défie l'OL ce dimanche soir, Paredes a mis en surbrillance l'importance de ce choc. "Nous n’avons plus de marge d’erreur. On n’a plus le droit de perdre des points. Notre seule option c’est de gagner car les autres équipes sont très bonnes. On n’a plus le choix : il faut l’emporter face à l'OL", a-t-il asséné.

L'Argentin a aussi été sondé sur son futur. "Je me sens très bien ici. Ce qui m’a fait rester c’est la confiance de ma direction, de mes équipiers. Ils m’ont appelé pour me demander de rester. Cela m’a conforté dans ma décision".

Quid de l'avenir de Neymar et Mbappé ? "Le club va faire tout son possible pour les conserver. On va continuer à en profiter et espérer qu’ils restent", dévoile Paredes, qui évoque aussi ce qui a changé avec l'arrivée de son coéquipier Mauricio Pochettino sur le banc francilien.

"Avec Mauricio, beaucoup de choses ont changé. Avant, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas... On avait tous besoin d’un changement sur le plan mental. Personnellement, collectivement aussi, on travaille beaucoup plus qu’avant".