La passe de 10 pour Cristiano Ronaldo avec la Juventus ?

Ce samedi, lors du match de la Juventus contre Vérone, Cristiano Ronaldo pourrait aligner un 10e match avec au moins un but marqué en Serie A.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo continue à empiler les records et les accomplissements de tous genres. Et ce samedi, lors du déplacement de la Vieille Dame à Vérone, pour le compte de la 23e levée de , il a la possibilité de s’offrir une autre marque symbolique.

En scorant la semaine dernière contre la (2-0), Ronaldo avait égalé David Trézeguet en tant que joueur comptant le plus de matches consécutifs avec au moins une réalisation réussie sous la tunique bianconera. Neuf parties de rang. Face au Héllas, il peut donc porter le nombre à 10.

Cristiano Ronaldo est à deux matches du record absolu en

En atteignant ce chiffre rond, Ronaldo se rapprocherait du record absolu dans le championnat italien, et qui est co-détenu par Gabriel Batistuta (1994/95) et Fabio Quagliarella (2018/19). Et, si tout va bien, il l'égalerait donc le dimanche suivant lors de la réception de Brescia.

Cet exploit individuel est parfaitement à la portée du quintuple Ballon d’Or, surtout qu’il a déjà fait mieux dans son précédent club du . Entre le 25 aout et le 22 novembre 2014, il avait trouvé le chemin des filets adverses pendant 11 rencontres de rang, et en claquant la bagatelle de 20 pions !

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Il pourra ensuite viser la marque de Messi

Tous championnats confondus, la marque maximale parait tout de même inatteignable. C’est Lionel Messi, le grand rival de Cristiano Ronaldo, qui la détient. Entre novembre 2012 et mai 2013, la Pulga avait trouvé la faille durant 21 rencontres d’affilée avec Barcelone (33 buts au total).

Pour rappel, Ronaldo a porté le week-end dernier à 50 son nombre de réalisations avec la en Serie A (en 40 rencontres). Et si l’on prend en compte les autres épreuves, il en est à 70 buts avec la formation piémontaise.