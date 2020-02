Cristiano Ronaldo égale le record de David Trézeguet à la Juventus

Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire de la . Un peu comme il l’a fait précédemment au . Ce dimanche, lors de la réception de la en championnat, le Portugais a trouvé le chemin des filets adverses pour la neuvième fois d’affilée dans cette compétition.

Dans l’histoire de la Vieille Dame, il n’y a qu’un seul joueur qui a réussi une pareille prouesse. C’est le Français David Trézeguet en 2005. CR7 espère maintenant dépasser cette marque. Pour cela, il lui faudra trouver la faille contre le Hellas Vérone, le 8 février prochain.

9 - Cristiano #Ronaldo is the first @juventusfc player to have scored in nine successive appearances since David Trezeguet in December 2005. Overwhelming.#JuventusFiorentina #SerieA