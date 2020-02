Cristiano Ronaldo : "Je me voyais pêcheur à 35 ans"

L'icône portugaise, Cristiano Ronaldo, a indiqué qu'elle avait d'autres plans pour son futur que celui d'être un joueur professionnel.

La superstar du a célébré mercredi son 35e anniversaire et elle s'est alors remémorée une brillante carrière au cours de laquelle on l'a reconnu comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

Ronaldo a remporté des titres de premier plan en , en et en , la avec et le , a célébré la gloire du Championnat d'Europe et de la avec son pays, et est également cinq fois vainqueur du Ballon d'Or. De telles réalisations dépassaient les attentes de Ronaldo lorsqu'il rêvait de devenir footballeur.

"Je viens de fêter mes 35 ans, mais mon âge biologique est de 25 ans. Étant jeune, je pensais qu'à cet âge-là je serais pêcheur à Madère", a-t-il déclaré dans un entretien à Canal 11. "Je voulais devenir un joueur professionnel, mais je n'aurais jamais pensé jouer comme j'ai joué et gagner comme j'ai gagné."

Ronaldo a d'abord levé la Ligue des champions avec les Red Devils lors de la campagne 2007-08 et en a remporté quatre en cinq saisons avec Madrid entre 2013-14 et 2017-18. Sa première campagne avec la Juve s'est terminée par un sacre national en , mais une défaite en quart de finale contre l' dans la compétition phare de l'Europe signifie que le désir de Ronaldo de conquérir une autre couronne continentale est plus fort que jamais. "Jouer à la m'offre la possibilité de gagner à nouveau", a-t-il ajouté. "Nous savons que c'est difficile, cela dépend de nombreux facteurs, mais c'est possible parce que nous avons une bonne équipe. Nous devons franchir les étapes une par une".