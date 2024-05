La nouvelle sortie explosive de Erling Haaland sur son avenir

Après Kylian Mbappé, l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, fait une nouvelle sortie sur son avenir chez les Skyblues.

Tout comme Kylian Mbappé, qui a officiellement annoncé son départ du Paris Saint-Germain cet été, le Norvégien se prononce sur son avenir. A quelques semaines du mercato estival, Erling Haaland fait une forte sortie sur son avenir au sein de Manchester City avec qui il est sous contrat jusqu’en juin de l’année 2027.

Haaland était dubitatif sur son avenir

En mars, notamment avant la réception du FC Copenhague dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, Erling Haaland avait profité de sa conférence de presse pour se prononcer sur son avenir. L’avant-centre norvégien avait botté en touche une probable prolongation avec Manchester City et était resté évasif sur sa future destination.

« Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m'entourent, le manager, les directeurs, le conseil d'administration, c'est un groupe de personnes extraordinaires et je suis vraiment heureux, je dois le dire. Si je dis cela maintenant, cela fera probablement la une des journaux… Demain, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais je suis heureux... », avait déclaré l’ancien du Borussia Dortmund.

« Je me concentre principalement maintenant sur le terrain, il y a beaucoup de matchs. Il y a deux jours c'était le derby de Manchester, maintenant la Ligue des Champions, dimanche c'est Liverpool. Je pense que je devrais me concentrer là-dessus. Je ne pense pas que je devrais me concentrer sur autre chose pour le moment », ajoutait-il quant à la prolongation avec les Citizens.

Haaland rassure enfin les supporters

Alors qu’il était évasif sur son avenir à l’Etihad, Erling Haaland vient rassurer les dirigeants et supporters de Manchester City. Dans une interview accordée à la chaine YouTube "Men in Blazers", l’attaquant norvégien a expliqué qu’il ne bougera pas. Contrairement à Kylian Mbappé, qui a annoncé officiellement qu’il quitte le PSG dans quelques semaines.

« Je veux plus. Pour le moment, mon seul objectif est de gagner la Premier League et après cela, la FA Cup. Je veux gagner davantage de ces grands trophées parce que la sensation des triplés était irréelle. (...) City gagne trois fois de suite, mais imaginez ce que ce serait d'en gagner quatre », a déclaré l’ancien de Dortmund, qui dit se sentir mieux sous les ordres de Pep Guardiola.

« Évidemment, je suis encore en développement. Je suis toujours le même joueur mais je suis une meilleure version de moi-même. Je suis à la place parfaite car je suis encore jeune et j'ai Pep, qui s'occupe de moi. Je vais bien et j'en profite, je suis heureux », a ajouté le Norvégien.