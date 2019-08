La LFP multiplie les rappels à l'ordre

La Ligue s'est réunie pour statuer sur les différents problèmes dans les stades français, dont celui des provocations et des insultes.

En même temps qu’elle a prononcé les différentes sanctions à l’encontre des joueurs suspendus dans les deux championnats professionnels, la LFP s’est attelée ce mercredi à juger les différents incidents survenus dans les tribunes lors des précédentes journées.

Depuis l’entame de la saison, plusieurs matches ont été interrompus en et en à cause du mauvais comportement des « supporters ». Des chants et des banderoles à caractère homophobe et discriminatoire ont poussé les arbitres à stopper les débats et le dernier à l’avoir fait c’est Clément Turpin lors du match de mercredi soir entre l’OM et Nice.

Ce derby azuréen n’a pas encore été jugé par les instances – et il le sera à coup sûr lors des prochaines réunions-, en revanche plusieurs autres cas ont été examinés.

Ce qui en sort des décisions prises c’est que la Ligue se garde pour l’instant de frapper trop fort, et se contente de faire de la pédagogie avec essentiellement des rappels à l’ordre envers les clubs fautifs. Noël Le Graët, le président de la FFF, s’est aussi exprimé pour dire qu’il n’est pas question d’ignorer ce problème, mais que l’objectif est de changer les mentalités durablement et rendre les stades français plus sécurisants et plus fréquentables.

Les sanctions de la Commission de Discipline

POLICE DES TERRAINS

Chants à caractère discriminatoire

DOMINO’S LIGUE 2

1ère journée : – Havre AC du 26 juillet 2019

Comportement des supporters du AC Ajaccio : chants à caractère discriminatoire

Fermeture de la tribune Faedda pour un match ferme.

1ère journée : AS Nancy Lorraine – du 26 juillet 2019

3ème journée : AS Nancy Lorraine – du 9 août 2019

4ème journée : AS Nancy Lorraine – Le Mans FC du 16 août 2019

Comportement des supporters de l’AS Nancy Lorraine : chants à caractère discriminatoire

Fermeture de la tribune Piantoni pour un match ferme.

Propos insultants

LIGUE 1 CONFORAMA

1ère journée : – du 10 août 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour l’Olympique de Marseille.

1ère journée : Hérault SC – FC du 10 août 2019

Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Montpellier Hérault SC.

2ème journée : FC Girondins de – Montpellier Hérault SC du 17 août 2019

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Girondins de Bordeaux.

2ème journée : Stade Rennais FC – du 18 août 2019

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Stade Rennais FC.

2ème journée : – LOSC du 17 août 2019

Comportement des supporters du LOSC Lille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le LOSC Lille.

2ème journée : Nîmes Olympique – OGC Nice du 17 août 2019

Comportement des supporters du Nîmes Olympique : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Nîmes Olympique.

2ème journée : FC – Olympique de Marseille du 17 août 2019

Comportement des supporters du FC Nantes : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Nantes.

2ème journée : FC Nantes – Olympique de Marseille du 17 août 2019

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : propos insultants

Rappel à l’ordre pour l’Olympique de Marseille.

2ème journée : Stade de Reims – RC Alsace du 18 août 2019

Comportement des supporters du Stade de Reims : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Stade de Reims.

2ème journée : Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace du 18 août 2019

Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le RC Strasbourg Alsace.

---------------

DOMINO’S LIGUE 2

2ème journée : – AC Ajaccio du 2 août 2019

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Grenoble Foot 38.

3ème journée : Le Mans FC – FC du 9 août 2019

Comportement des supporters du Mans FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour Le Mans FC.

3ème journée : FC Chambly Oise – Grenoble Foot 38 du 9 août 2019

Comportement des supporters du FC Chambly Oise : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le FC Chambly Oise.

---------------

COUPE DE LA LIGUE BKT

1er tour : – FC Sochaux Montbéliard du 13 août 2019

Comportement des supporters du Paris FC : propos insultants

Rappel à l’ordre pour le Paris FC.