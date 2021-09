"La Liga a grandement besoin de Mbappé après les départ de Messi et Ronaldo"

Raul Albiol, ancien défenseur du Real Madrid, aimerait voir l'attaquant international français s'imposer en Espagne.

La Liga a besoin de Kylian Mbappé, estime Raul Albiol, alors que le championnat espagnol vient de perdre Lionel Messi après Cristiano Ronaldo.

Les deux hommes, qui ont remporté 11 Ballons d'Or à eux deux, ont illuminé une ligue remplie de talents de classe mondiale, mais tous deux sont désormais partis ailleurs. Ronaldo est retourné à Manchester United après trois ans à la Juventus et Messi a rompu ses liens avec le FC Barcelone pour rejoindre le PSG.

Alors que deux grands noms ont quitté le championnat espagnol, l'attrait de la Liga reste fort et l'on s'attend à ce que le champion du monde français se retrouve dans la capitale espagnole un jour ou l'autre.

Albiol, ancien défenseur madrilène, aujourd'hui à Villarreal, s'est exprimé à ce sujet dans AS : "J'aimerais le voir dans le championnat, c'est un grand joueur, de classe mondiale et je pense que des joueurs comme lui sont nécessaires dans le championnat espagnol après le départ de Cristiano et Messi - il est important qu'ils viennent.

"Et important pour le Real Madrid, qui est une équipe pour laquelle j'ai joué".

Aucun accord n'a été conclu entre le Real et le PSG cet été. Les Blancos ont pourtant mis une offre de 220 millions d'euros sur la table avant la dernière date limite, avec une déclaration d'intention faite par les pensionnaires de Madrid.

Ces avances ont été ignorées à Paris, les dirigeants du PSG souhaitant toujours faire signer un nouveau contrat à leur joueur.

Cependant, Mbappé sera libre à l'été 2022 et pourra discuter avec n'importe quel prétendant à partir de janvier, ce qui signifie qu'un changement d'air pourrait encore être envisagé.

Le Real l'attend à bras ouverts, tout comme Albiol et le reste de l'élite espagnole.