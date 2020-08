La LFP officialise les dates du deuxième mercato

En pause depuis le 9 juillet dernier, le mercato français va reprendre à partir du 15 août prochain. La LFP a annoncé les dates de la seconde session.

A l’image de sa décision anticipée concernant l’arrêt de la saison 2019-2020 de la , la LFP avait surpris son monde en ouvrant une fenêtre de mercato 100% française entre le 8 juin et le 9 juillet dernier. Une période de transfert qui était restée relativement calme, entre crise du coronavirus et les autres championnats pas encore terminés. Obligé de faire un break comme le veulent les règles de l’UEFA, le marché des transferts français va réouvrir ses portes à partir du 15 août prochain. Dans un circulaire envoyé aux clubs de l’élite, la Ligue de football professionnel a dévoilé les dates de cette seconde session. Dans leur quête de renforts, les clubs français auront donc du 15 août au 5 octobre prochain, veille de la date butoir pour les listes en Ligue des Champions, pour enregistrer leur nouvelles recrues. Si "les dates restent à confirmer par le Conseil d’administration de la LFP" d’après le circulaire, les clubs peuvent d'ores et déjà signer de nouveaux joueurs mais rien ne sera effectif officiellement avant cette date qu’est le 15 août.