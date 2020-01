La Juventus veut prolonger Paulo Dybala

La Juventus s'apprête à blinder Dybala. Les premiers contacts avec l'entourage de l'attaquant argentin sont attendus dans les prochaines semaines.

La "Joya" a longtemps été considéré comme la grosse pépite et le futur de la . Mais l'été dernier, après une saison aux côtés de Cristiano Ronaldo qui n'a pas été à la hauteur des attentes, le club turinois a été ouvert à se séparer de l'attaquant argentin. et ont longtemps tenu la corde pour s'attacher les services de l'ancien attaquant de Palerme, sans succès, puisque ce dernier a refusé de partir.

Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et la tendance s'est largement inversé pour Paulo Dybala à la Juventus. L'attaquant argentin est revenu dans les grâces de Maurizio Sarri mais surtout de ses dirigeants grâce à des performances convaincantes en mais aussi en . Pas à pas, petit à petit, la Juventus avance avec Paulo Dybala. Selon les informations de Goal, la tendance est désormais à une prolongation de contrat de Paulo Dybala chez les Bianconeri.

Un salaire de 10 millions par saison

La Juventus est déterminée à prolonger "la Joya" et va débuter les négociations avec l'entourage de l'international argentin dans les prochaines semaines. C'est la nouvelle priorité du champion d' en titre. Sous contrat actuellement jusqu'en 2022 avec la Juventus et touchant un salaire net de 7 millions d'euros par saison, Paulo Dybala devrait se rapprocher des 10 millions d'euros par an avec son nouveau contrat, la date de la durée de son extension de contrat n'a pas encore filtré.

Après avoir blindé Bonucci et Cuadrado, et avec Szczesny qui devrait être prolongé dans les prochaines semaines également, la Juventus prévoit une autre fumée blanche. En effet, les Bianconeri attendent avec impatience de pouvoir blinder leur attaquant argentin, courtisé et dans le viseur des meilleurs clubs européens. Avec cette prolongation de contrat, la Juventus enverrait un signal fort à ses principaux concurrents en Italie et en Europe.

De son côté, Paulo Dybala n'a aucun intérêt à ne pas prolonger son contrat. Sous les ordres de Maurizio Sarri, l'Argentin a connu une véritable renaissance jouant à vingt-trois reprises pour neuf buts et six passes décisives. Paulo Dybala a enfin eu le déclic pour ne pas rester dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et compagnie, mais pour contribuer aux côtés du Portugais et de ses coéquipiers au succès de la Juventus cette saison.