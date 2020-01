Juventus, si lavora al rinnovo di Dybala: via ai primi contatti

La Juventus si prepara a blindare Paulo Dybala: previsti per le prossime settimane i primi contatti con l'entourage dell'attaccante argentino.

Passo dopo passo. Senza fretta. Perché la è fatta così. Non sorprende, dunque, che Paulo Dybala nei prossimi mesi sia destinato a consolidare il suo matrimonio con la Signora. Spedendo definitivamente nel dimenticatoio un'estate, l'ultima, densa di assilli e dubbi.

Tra una valigia fatta e la ferma volontà di rimanere a . Snobbando la proposta del che, nell'ambito di uno scambio, avrebbe consegnato volentieri il cartellino di Romelu Lukaku ai bianconeri pur di assicurarsi l'argentino.

Così non è stato. Per fortuna dell' e di riflesso della stessa , che ora si gode le gesta di un fuoriclasse rilanciato a pieni giri dalla cura Sarri. Già, l'allenatore che fin da subito ha dimostrato di credere nella Joya, tanto da sponsorizzarlo pubblicamente dal punto di vista mediatico.

Dopodiché c'è il campo. Regno sovrano in cui Dybala, in questa stagione, per 23 volte ha dimostrato di essere un top assoluto: 9 goal e 6 assist.

Dall'alto delle 26 primavere, inoltre, gli ampi margini di miglioramento non mancano. Al di là dei moduli, al di là degli schemi, il 10 juventino si è ripreso una squadra che, erroneamente, nel recente passato ha pensato di poter fare a meno di lui. Sbagliato. E lo dimostra l'attualità.

Occhi puntati sulle prossime mosse degli uomini della Continassa. Attualmente in scadenza nel 2022, con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione, Dybala è proiettato ad avvicinarsi ai 10 milioni d'ingaggio. In definitiva, pura normalità. Considerando come questa cifra gliela avrebbe garantita la sponda rossa di Manchester.

Dopo aver blindato Bonucci e Cuadrado, e con il prolungamento di Szczesny dietro l'angolo, la Juventus progetta un'altra fumata bianca. Anzi, bianconera. Cercata e voluta da chi, nel momento di maggiore delusione, ha deciso di dare un segnale forte a una crisi ormai definitivamente alle spalle. Insomma, è proprio vero amore.