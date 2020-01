Juventus, Rabiot : "Je vais rester ici"

Après avoir disputé le premier match de l'année 2020, le milieu de terrain français est sorti du silence et a été ferme sur son avenir.

Titulaire lors du festival de la face à ce lundi, Adrien Rabiot est au coeur de l'actualité depuis plusieurs jours. En manque de temps de jeu au début de saison, l'international français trouve sa place petit à petit au sein de la Juventus. L'ancien milieu de terrain du commence à entrer dans les plans de Maurizio Sarri et voit son temps de jeu augmenter au fil des semaines, pourtant, il a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs et notamment .

Mikel Arteta, le nouvel entraîneur d'Arsenal, apprécierait particulièrement le profil d'Adrien Rabiot. Alors forcément, les spéculations vont bon train concernant l'avenir de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais ce dernier ne se laisse pas perturber par les rumeurs. Après le succès face à Cagliari, Adrien Rabiot a même été clair à ce sujet en fermant complètement la porte à un départ lors du mercato hivernal.

"Nous allons nous améliorer"

"Oui, je resterai avec certitude à la Juventus. Il n’y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri. 2019 n’a pas été facile pour moi, je suis arrivé à la Juve après une longue période sans jouer. Je cherche à m’adapter à un nouveau championnat, un nouvel environnement et un nouvel entraîneur. J’espère que 2020 sera meilleur pour moi et pouvoir aider la Juventus en exploitant tout mon potentiel", a lancé le milieu de terrain en zone mixte, relayé par Sport Mediaset et TMW.

"Je suis prêt à m’adapter et à jouer où l’équipe aura besoin de moi. Quand je suis arrivé, j’étais arrêté depuis longtemps, maintenant, je retrouve le rythme. Je me sens de mieux en mieux et nous voulons continuer à travailler comme ça. J’aime notre philosophie, avoir la possession du ballon et vite agresser l’équipe adverse. Cela nous permet de récupérer vite le ballon. Avec le temps, nous allons encore nous améliorer", a conclu Adrien Rabiot.

Avant la rencontre, le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici a eu le même son de cloche : "Rabiot est arrivé après huit mois d’inactivité et il est normal qu’il doive retrouver le rythme physiquement, s’adapter à un nouveau rythme d’entraînement et à un nouveau pays. Logiquement, il a un peu payé tout ça au début, mais quand il a joué il a toujours fait partie des joueurs intéressants. Il a joué avec régularité dernièrement et a été bon. Très bon contre le , selon moi, il a même été le meilleur. Nous avons donc confiance en lui et je suis convaincu qu’il sera un joueur important. Il l’a été au PSG alors on ne le découvre pas maintenant. C’est une valeur sûre, on ne doute pas de lui".