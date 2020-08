La Juventus songerait à Andrea Pirlo

Après s’être séparé de Maurizio Sarri, la Juventus réfléchirait à la possibilité de nommer Andrea Pirlo comme entraineur principal.

La se trouve sans entraineur suite au limogeage de Maurizio Sarri ce samedi. Cependant, et vu qu’il y a une nouvelle saison à préparer, la Vieille Dame ne devrait pas rester trop longtemps avec un banc vacant. Les responsables piémontais ont plusieurs pistes en vue, dont l’une qui mènerait à Andrea Pirlo.

Selon Sky Italia, les Bianconeri réfléchiraient à la possibilité de promouvoir le jeune technicien à ce prestigieux poste. Ce dernier vient pourtant tout juste d’être intronisé en tant que coach des U23. Une solution « interne » qui parait pour le moins risquée et qui ne ressemble pas vraiment à la manière de faire de ce club.

Pochettino et Allegri également candidats ?

Pirlo (41 ans) connait, certes, le club puisqu’il y a évolué pendant quatre saisons et avec un certain succès plutôt. Mais, il n’a encore jamais coaché. Son vécu est nul et ne correspond pas aux exigences de ce rôle. En même temps, l’ex-international azzurro a indiqué qu’il sera ambitieux dans cette nouvelle carrière. Et l’ambition signifie saisir les bonnes opportunités lorsqu’elles se présentent.

Plus d'équipes

Outre Pirlo, les noms de Mauricio Pochettino et de Massimiliano Allegro sont aussi cités en ce moment du côté du Piémont. Deux techniciens aux CV beaucoup plus séduisants, et qui présentent l’avantage d’être totalement libres. Après l’échec avec Sarri, la direction turinoise n’aura pas le droit à l’erreur.