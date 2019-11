La Juventus s’inquiète pour Cristiano Ronaldo

Le staff et la direction turinois ne sont pas rassurés à l’idée de voir Cristiano Ronaldo se produire avec sa sélection ce jeudi.

Ce jeudi, en éliminatoires de l’ , Cristiano Ronaldo participe avec sa sélection portugaise au match contre la Lituanie. Le quintuple Ballon d’Or est prêt à honorer sa 163e cape, alors qu’on le disait diminué physiquement ces derniers jours. Les dernières séances d’entrainement s’étant effectuées normalement, il ne voit aucune raison de se ménager et Fernando Santos, son sélectionneur, est sur la même longueur d’onde.

Le fait que Ronaldo soit déterminé à jouer et aider la Seleçao à se qualifier ne plait pas toutefois du côté de Turin. Si l’on en croit les révélations faites par La Gazzetta dello Sport, la Juve reste convaincue que son joueur vedette n’est pas en pleine possession de ses moyens. Il y a des inquiétudes concernant l’état de son genou et pour les responsables piémontais il y aurait un vrai risque de pris si le quintuple Ballon d’Or venait à jouer l’intégralité des deux matches de l’équipe lusitanienne.

Ronaldo trainerait sa douleur au genou depuis deux semaines et le match de championnat contre le . Une rencontre où il s’est pourtant distingué en scorant le but de la victoire. Depuis, il bénéficierait d’un entrainement à la carte et tout est mis en œuvre pour qu’il soit le moins sollicité possible durant la semaine. Et c’est ce qui expliquerait notamment pourquoi Maurizio Sarri l’a sorti avant la fin du match lors des deux précédentes rencontres de la Vieille Dame (contre le Lokomotiv et l’ ). L’idée du coach et du staff turinois était même de le laisser au repos pour qu’il puisse récupérer totalement, mais Ronaldo, se sentant invulnérable, a insisté pour jouer.

Selon toute vraisemblance, la Juve a dû communiquer avec la fédération portugaise pour lui faire part de ses craintes concernant CR7. Mais, les nouvelles qui émanent de Faro, le lieu du rassemblement des champions d’Europe, suggèrent que ces recommandations sont restées lettre morte. A moins d’un sérieux problème, l’ancien madrilène devrait bien participer à l’intégralité des deux derniers matches du dans ces qualifications pour l’Euro.