Juventus - Cristiano Ronaldo sur le déclin physiquement ?

D’après Fabio Capello, la star portugaise commence à monter quelques signes de fébrilité physique à 34 ans.

Qu’arrive-t-il à Cristiano Ronaldo ? La star portugaise reste actuellement sur deux matchs sans le moindre but, mais aussi sur deux rencontres sans faire trembler les filets dans SA compétition, la Ligue des Champions.

Il faut dire que CR7 s’est fait "voler" un but par Aaron Ramsey contre le (2-1) plus tôt dans la semaine, et en , il n'a fait parler la poudre qu'à 5 reprises en 9 rencontres. Un bilan pas très "ronaldesque", vous en conviendrez.

Comment expliquer cette baisse de régime du Portugais ? Fabio Capello a sa petite idée : "Dans la surface, Ronaldo reste le meilleur joueur du monde, mais physiquement je ne le vois pas aussi fort que la saison dernière. C'est pourquoi, à mon avis, Sarri l'a sorti mercredi face à Moscou", a estimé l’ancien coach de la Juve dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

CR7 le prouve constamment : l'âge n'a pas d'emprise sur lui

CR7 a désormais 34 ans et, malgré son physique légendaire, les matchs deviennent de plus en plus difficiles à enchaîner, et les buts à marquer. "La gestion d’un homme de 34 ans est fondamentale", a mis en garde Capello.

Évidemment, l’intéressé n’a pas cherché à répondre. Cristiano l’a prouvé à de nombreuses reprises : l’âge n’a pas d’emprise sur lui. Comme à son habitude, l’ancien attaquant de répondra sur le terrain : celui de l’Allianz Stadium, où la Vieille Dame recevra le Milan AC ce dimanche, semble parfait pour l’occasion.