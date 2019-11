Les propos de Cristiano Ronaldo à Sarri dévoilés par la presse italienne

D’après Tuttosport, Cristiano Ronaldo a lancé des mots injurieux à l’encontre de son coach lors de son remplacement contre l’AC Milan.

Même deux jours après les faits, le remplacement de Cristiano Ronaldo lors du match Juventus-AC Milan fait encore causer en . Ce mardi, le quotidien Tuttosport a révélé à ses lecteurs les propos que CR7 aurait tenus au moment où il a quitté l’aire du jeu. Et ceux-ci sont pour le moins condamnables.

Furieux d’être remplacé alors qu’il restait encore plus d’une demi-heure à jouer, le quintuple Ballon d’Or a lancé « Porra Caralho » à Maurizio Sarri. C’était en portugais, et cela veut dire « Va te f**** f**** ». Pour rappel, l’ancien merengue s’est dirigé ensuite directement vers le vestiaire, et il n’a même pas attendu la fin du match pour quitter le stade. Pour rappel, son remplaçant Paulo Dybala s’est mué enhéros du match en signant le but de la victoire à dix minutes du terme.

Il s’est entrainé normalement avec sa sélection

Le comportement du Portugais a été vivement critiqué en Italie, notamment par l’ancien coach de la Vieille Dame, Fabio Capello. Ce dernier a déclaré que le quintuple Ballon d’Or a manqué de respect à son équipe et à l’institution qu’est la Juve. Le technicien à la retraite a aussi affirmé que ce n’était pas digne de son statut de champion. CR7 est donc montré du doigt de toutes parts. Pourtant, et à la surprise générale, son club a décidé de ne pas le sanctionner pour son attitude. Son entraineur a également noyé le poisson en affirmant que la colère de sa star était compréhensible.

Ronaldo a laissé lundi ses problèmes turinois derrière lui puisqu’il a rejoint sa sélection portugaise en vue des prochains matches qualificatifs pour l’Euro. Alors qu’en Italie on spéculait sur des prétendus soucis au genou chez CR7, ce dernier s’est entrainé normalement avec ses compatriotes. Il devrait, sauf imprévu, tenir sa place lors de la réception de la Lituanie jeudi prochain.