La Juventus et le PSG, seules équipes invaincues dans les 5 grands championnats

Après la victoire de Manchester City contre Liverpool, les équipes d'Allegri et Tuchel sont les seules invaincues dans les championnats majeurs.

Liverpool s'est incliné jeudi soir sur la pelouse de Manchester City (2-1), voyant son adversaire du soir revenir à 4 points au classement de Premier League et relançant du même coup un suspens qui aurait été quasiment nul en cas de victoire des Reds.

Les joueurs de Klopp ne figurent plus sur la liste des équipes invaincues parmi les cinq grands championnats d’Europe, il ne reste désormais que la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain qui trônent en tête de la Serie A et de la Ligue 1.

Liverpool est tombé en Premier League pour la première fois de la saison et 21 matchs plus tard (il compte 17 victoires et 3 nuls). C’était le seul club du championnat anglais à n’avoir perdu aucun match, et l’un des trois qui ne l’avait pas encore fait en prenant en compte les championnats espagnol, allemand, français et italien.



Les deux autres sont toujours la Juventus et le PSG, leaders avec 9 points d'avance sur Naples et 13 sur Lille.

L’équipe de Massimiliano Allegri compte 53 points en 19 matchs après 17 victoires et seulement deux nuls, tandis que le collectif dirigé par Thomas Tuchel dispose d'un bilan de 47 unités en 17 matchs, soit 15 victoires et 2 matches nuls en Ligue 1.