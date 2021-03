La Juve prête à céder Ronaldo pour un prix riquiqui ?

Si la star portugaise exprime clairement son intention de partir, la Juve serait d'accord pour une somme modique.

La Vecchia Signora défend son investissement et sa fierté d'avoir l'ancien joueur du Real Madrid dans ses rangs. Il est une superstar mondiale et a encore amélioré l'exposition des champions de Serie A cette saison avec son image. Cependant, les temps changent très rapidement.

Cette saison a été désastreuse en termes sportifs. Après la sortie précoce en Ligue des champions, un autre revers en championnat semble avoir tué tous les rêves réalistes de remporter un 10e Scudetto consécutif. L'Inter Milan a 10 points d'avance. La domination nationale était déjà en place mais Cristiano a été signé pour augmenter les chances turinoises de remporter le plus grand prix de club européen. Les défaites face à l'Ajax (quarts de finale), à ​​Lyon et à Porto (8es) ne faisaient pas partie du plan.

Une petite révolution est nécessaire pour les Bianconeri, renforçant la ligne de front et le milieu de terrain et, peut-être, à la recherche d'un entraîneur expérimenté pour remplacer Pirlo. Pour cela, des investissements majeurs sont nécessaires et, pour y contribuer, le départ de Cristiano Ronaldo serait envisagé, selon les informations de AS.

Une des raisons pour lesquelles la Juventus ne forcerait pas la star portugaise à rester est le lourd fardeau qu'il représente sur le bilan financier du club. Entre le coût de son salaire et l’amortissement du transfert, c’est environ 87 millions d’euros par saison.

L'article continue ci-dessous

Le désir de Cristiano, comme les médias espagnols le martèlent, est clair: retourner au Real Madrid le plus tôt possible. L'attaquant n'a jamais démenti ces rumeurs - son ami Marcelo est allé plus loin - et ne mettra aucun obstacle financier à la réalisation de ce rêve. Pour le moment, cependant, la Juve n'a reçu aucune offre officielle, ni aucun contact officiel concernant un éventuel transfert.

Le club attend sereinement ce que le marché lui réserve. Si Cristiano communique son intention de partir en cas d'offre concrète, le club italien sera ouvert à négocier et le laissera partir sans problème. Cependant, le club intéressé doit mettre au moins 25 millions d'euros sur la table, supprimant toute perte pour la Juventus.

Si cette proposition ne vient pas, cependant, la formation turinoise n'aura aucun problème à conserver Ronaldo dans la dernière année de son contrat. Ils ne le forceront pas à rester, mais ils ne le forceront pas non plus à partir. Le destin du joueur est entre ses propres mains.