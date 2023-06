La grande déclaration de Zinédine Zidane sur Kylian Mbappé

Grand fan de football et fortement lié au Real Madrid, Zinédine Zidane a fait une grande déclaration sur Kylian Mbappé.

Génie du ballon rond, enfant de l'immigration et fédérateur de la France par le football, Zinédine Zidane avait, en quelque sorte, repris le flambeau de Michel Platini. Et la filiation devrait continuer son petit bout de chemin puisque c'est désormais Kylian Mbappé qui semble tout tracé pour prendre la suite de Zizou. Une trajectoire inspirante qui fait évidemment échos chez l'ancien joueur et coach du Real Madrid qui a fait une belle déclaration à propos de son cadet.

Zidane admiratif de Kylian Mbappé

La filiation entre Michel Platini et Zinédine Zidane ne s'arrête pas aux images, aux représentations et aux symboles. Alors que Platoche a tutoyé les sommets avec la Juventus Turin, Zizou a, à son tour, rejoint la Vieille Dame pour y écrire de belles pages de son histoire footballistique. Mais contrairement à son aîné, le club italien n'a été qu'une étape pour l'international français qui s'est ensuite épanoui au Real Madrid, une destination désormais toute offerte à successeur Kylian Mbappé.

Après avoir tenté de recruter Mbappé au Real Madrid, Zidane a dernièrement été fortement lié à deux autres formations pour lesquels Kyky évolue : le PSG et l'Équipe de France. Interrogé sur son rapport avec celui qui le considère comme une idole, Zizou n'a pas tari d'éloge à son sujet : « Ce qu'il fait est incroyable, j'espère qu'il gagnera beaucoup de Ballons d'Or. Ce qu'il fait pour son club et l'Équipe de France est fantastique. Je l'admire beaucoup. » De quoi donner du baume au coeur à l'attaquant parisien.