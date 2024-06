La France favorite à l’Euro 2024 ? La réponse effarante de Kylian Mbappé

L’Equipe de France fait son entrée en lice à l’Euro 2024, ce lundi 17 juin. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé évoque le statut de favori.

L’Euro 2024 a ouvert ses portes, vendredi, avec l’écrasante victoire de l’Allemagne, pays hôte, contre l’Ecosse (5-1). Engagée, l’Equipe de France début le tournoi par un duel avec l’Autriche lundi prochain. Mais en attendant a répondu à une interrogation sur l’Equipe de France considérée comme l’une des sélections favorites pour le sacre.

Mbappé veut remporter l’Euro pour Deschamps

Déterminé à écrire l’histoire avec l’Equipe de France à ce Championnat d’Europe, Kylian Mbappé vise le titre. Bien qu’il soit aménagé ces derniers jours, le Bondynois reste la star des Bleus à ce tournoi continental. D’ailleurs, l’ancien Monégasque envisage de gagner cette Coupe d’Europe des nations pour rendre hommage à son sélectionneur.

Getty Images

« Quoi qu’il se passe, il (Deschamps, Ndlr) a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été, puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Peu importe l’avenir, je lui adresse mes félicitations. Chapeau, coach, pour tout ce que vous avez accompli », a déclaré Mbappé dans un entretien à Ouest-France.

La France favorite, mais…

Si une intelligence artificielle a désigné l'Angleterre, le Portugal ou l’Equipe de France, c’est le cas chez José Mourinho, qui ajoute également l’Allemagne et l’Espagne au second rideau. Pour Kylian Mbappé, qui s’est confié au micro de TF1, les Bleus sont favoris. Mais le football ne se joue pas que sur papier, souligne le capitaine des finalistes de la dernière Coupe du monde.

Getty

« Je pense que ça ne dérange pas. Un statut, ce n’est que du papier. Le foot, ce n’est pas du papier. Qu’on soit favoris ou pas, ça ne va pas changer notre manière d’aborder ce tournoi (…) On ne va pas se cacher non plus, on fait partie des équipes qui peuvent gagner. Mais le passé a montré que ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent. Être favoris, c’est bien, mais gagner c’est mieux », a confié la nouvelle recrue du Real Madrid.

La France fait son entrée en lice ce lundi 17 juin contre l’Autriche (21 heures). Les Bleus retrouveront par la suite les Pays-Bas le 21 juin (21 heures) et la Pologne le 25 juin (18 heures).