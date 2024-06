Euro 2024, Kylian Mbappé prévient l’Europe avant le coup d’envoi

Kylian Mbappé lance une alerte forte à deux jours du coup d’envoi du prochain Championnat d’Europe.

Le capitaine de l’Equipe de France a parlé. Même s’il n’a pas une santé qui répond au top comme il le souhaitait, Kylian Mbappé veut faire de ce Championnat d’Europe le meilleur qu’il n’ait jamais joué avec l’Equipe de France. La nouvelle recrue du Real Madrid met en garde les équipes favorites et dévoile ses ambitions pour le tournoi continental.

"C’est le premier Euro normal pour moi"

Si la France a perdu en finale de l’Euro 2016 contre le Portugal (1-0), les Bleus n’ont pas fait une bonne compétition lors de l’édition suivante (2020) jouée en 2021. Mais pour Kylian Mbappé, les Bleus n’avaient pas percé en raison de la pluralité des nations organisatrices du tournoi. Les hommes de Didier Deschamps avaient été éliminés par la Suisse (3-3, t.a.b 4-5) en huitièmes de finale. Pour cette année, le capitaine de l’Equipe de France a fait savoir que les Bleus iront « en Allemagne pour écrire l’histoire ».

« C’est le premier Euro normal pour moi. En 2021, le tournoi s’est déroulé dans de nombreux pays, le sentiment était différent. C’est pourquoi j’ai hâte que ça commence. Je veux bien sûr laisser mon empreinte sur le terrain lors de l’Euro. Nous venons en Allemagne pour écrire l’histoire. C’est notre travail. Nous sommes prêts, nous avons faim de succès et nous savons ce que nous avons à faire. Nous pouvons faire quelque chose de bien pour notre pays si nous ramenons la coupe à la maison. Nous devrons maîtriser étape par étape. Nous devons d’abord réussir une bonne phase de groupe, ensuite, nous verrons », a lancé Mbappé dans une interview accordée à BILD.

Mbappé a un "objectif" à "atteindre"

Conscient que les Bleus forment une équipe forte et son favoris pour l'Euro, Kylian Mbappé ne veut pas s’enflammer avant la compétition. Le capitaine de l’Equipe de France appelle à l’humilité pour surprendre tout le monde à l’Euro après la finale de Coupe du monde 2022 manquée au Qatar. Toutefois, l’ancien attaquant de l’AS Monaco veut donner le meilleur de lui-même pour faire un bon tournoi et atteindre son but de devenir le meilleur joueur avec comme objectif le Ballon d’Or en ligne de mire.

« Nous avons une équipe très forte, tout le monde le sait, nous ne devons pas répéter cela à chaque fois. Nous venons en Allemagne avec de grandes ambitions, mais aussi avec beaucoup d’humilité. Nous avons perdu la dernière finale de la Coupe du monde. L’Euro est une compétition très difficile, que ce soit au niveau tactique ou de l’intensité du jeu. Toutes les équipes se connaissent pratiquement par cœur. Cela rend les choses très difficiles. Nous avons déjà vécu cela en 2021 », a-t-il ajouté.

« C’est toujours mon souhait. Déjà enfant, je voulais devenir un jour le meilleur joueur. Je continuerai à tout donner et à travailler dur pour atteindre cet objectif. Car c’est mon travail et cela fait partie de ma vie : s’améliorer constamment - sans perdre le plaisir », a poursuivi le Bondynois.