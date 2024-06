Euro 2024, José Mourinho désigne les trois grands favoris

Avant le début de l’Euro 2024, José Mourinho désigne les trois équipes qu’il voit capables d’aller au bout.

Ancien coach du Real Madrid et de Manchester United, José Mourinho donne, selon lui, les trois pays qu’il estime qu’ils pourront aller jusqu’au bout de la compétition en Allemagne. Le pays hôte est placé parmi les autres équipes favorites de la compétition par le Special One. L’ancien coach de l’Inter abonde dans le même sens que l’Intelligence artificielle, mais estime que l’Italie n’a pas assez de chances.

La France, le Portugal et l’Angleterre

Le continent européen vibrera aux couleurs de l’Euro 2024 du 14 juin au 14 juillet prochain. Mais à deux jours du coup d’envoi, José Mourinho a donné ses favoris pour la compétition. Selon le technicien portugais, son pays natal est favori pour le tournoi et pourrait décrocher son deuxième titre au cours de son palmarès cet été. Le nouvel entraîneur de Fenerbahçe estime que les Bleus et les Three Lions d’Angleterre sont aussi favoris pour aller au bout de ce tournoi.

« Je pense que si le Portugal avait deux équipes, la deuxième équipe serait également candidate au titre », a lancé l’ancien coach de Chelsea dans une interview accordée à BILD. « Le Portugal, l’Angleterre, la France, suivis de l’Allemagne et de l’Espagne », indique Mourinho. Le coach de 61 ans ne voit pas l’Italie conserver son titre. « Je n'y crois pas car ils n'ont pas une génération très talentueuse. Tout le monde pense pareil », a ajouté l’ancien entraîneur de l’AS Roma.

Comment gérer CR7 ? Mourinho donne la clé

Si le Portugal est favori pour le Championnat d’Europe, il y a un nom à craindre : Cristiano Ronaldo. Le capitaine de la Seleçao, malgré ses 39 ans, continue de performer sur le terrain. L’attaquant d’Al Nassr FC a même inscrit un doublé en dix minutes (50e et 60e) ce mardi soir lors du dernier match amical de préparation contre l’Irlande (3-0). Si Mourinho pense que le capitaine continuera « d'être très important » malgré son âge, il estime que le sélectionneur saura comment gérer son joueur.

« Comment le gérer? Seuls le sélectionneur et lui-même le savent. Reste à savoir comment il se sent, quels sont ses objectifs, est-ce qu’il va jouer chaque match jusqu’à la dernière minute ou va-t-il être protégé à certains moments clés », a ajouté l’ancien entraîneur du FC Porto. Le Portugal, logé dans le groupe F avec la Géorgie, la Turquie et la République Tchèque, fait son entrée en lice contre cette dernière, le 18 juin (21h).