Equipe de France : Le rêve magnifique de Mbappé pour Deschamps

Kylian Mbappé a dévoilé vendredi, son rêve pour son sélectionneur en Equipe de France, Didier Deschamps.

L’Euro 2024 démarre officiellement ce vendredi avec le match d’ouverture entre l’Allemagne, pays hôte du tournoi, et l’Ecosse. Mais L’Equipe de France n’entrera en lice que lundi pour son premier match contre l’Autriche. Avant l’entrée en lice des Bleus, le capitaine, Kylian Mbappé, a tenu des mots forts à l’endroit du sélectionneur, Didier Deschamps.

L’hommage de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Ménagé ces derniers jours par le staff de l’Equipe de France, Kylian Mbappé disputera bien son deuxième Euro, cet été. L’international français est d’ailleurs le joueur le plus attendu du côté des Bleus. Mais avant de se lancer dans la quête du trophée continental, le nouveau joueur du Real Madrid a tenu à révéler ce qu’il pense du sélectionneur tricolore, Didier Deschamps.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« On parlait de légendes avec Antoine (Griezmann) et Oliv’ (Giroud). Là, on est face à “Super Légende”. Il a marqué l’équipe de France en tant que joueur, puis entraîneur. Ce n’est plus le même coach que lorsque je suis arrivé. Il a su évoluer, tout en gardant son exigence et ses principes, car, à mes yeux, tout entraîneur mourra avec ses principes, c’est la base de ce métier. Le coach apporte toujours autant d’importance à son groupe. Il sait comment faire pour aller gagner, mais j’ai le sentiment qu’il s’est un peu assoupli. Peut-être que c’est l’âge, ou que c’est le groupe qui est plus jeune. Il s’est adapté à cette nouvelle génération », a déclaré Kylian Mbappé dans un entretien avec Ouest France.

Mbappé veut remporter l’Euro pour Deschamps

L’Euro 2024 est la quatrième compétition internationale que disputera Kylian Mbappé sous les ordres de Didier Deschamps (Mondiaux 2018 et 2022, Euro 2020, ndlr). Si les deux hommes ont pu remporter ensemble la Coupe du Monde en 2018 avant de perdre en finale en 2022, ils ont connu une grande désillusion à l’Euro. L’Equipe de France s’était fait éliminée dès les 8es de finale lors du tournoi continental, décalé en 2021. Cette fois-ci, les Bleus veulent aller plus loin et Kylian Mbappé souhaite remporter l’Euro pour Didier Deschamps.

Getty Images

« Quoi qu’il se passe, il a marqué son époque de manière indélébile en équipe de France. Maintenant, s’il veut un peu plus marquer l’histoire, il faut qu’on fasse quelque chose cet été, puisqu’il ne lui manque que l’Euro en tant qu’entraîneur. Après, il aura tout coché. On va tout faire pour. Peu importe l’avenir, je lui adresse mes félicitations. Chapeau, coach, pour tout ce que vous avez accompli », a confié l’ancien joueur du PSG.