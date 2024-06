Encore ménagé, Kylian Mbappé peut-il rater le début de l’Euro ?

Encore ménage ce jeudi, Kylian Mbappé suscite des inquiétudes auprès des suiveurs des Bleus.

Dans quatre jours, l’équipe de France fait son entrée en lice à l’Euro 2024 contre l’Autriche. Didier Deschamps se félicite de n’avoir enregistré aucun forfait pour cette compétition, contrairement à ce qui avait été le cas lors des tournois majeurs précédents, mais les séances d’entrainement ne se font pas au complet pour autant. Certains en font l’impasse, à l’instar de Kylian Mbappé. C'était aussi le cas de Kingsley Coman et Ibrahima Konaté.

La future star du Real Madrid souffre d’une contusion au genou à la suite du match amical face au Luxembourg. Et c’est pourquoi il n’était pas titulaire lors de la deuxième rencontre qui a suivi face au Canada (0-0). Le sélectionneur l’a préservé et a aligné Olivier Giroud à sa place.

Mbappé a encore raté un entrainement

Vu qu’il s’agissait d’un match sans enjeu, il n’y avait pas lieu de prendre de risque inutile. Le Bondynois a quand même fait son entrée en jeu vers la fin. Deschamps avait expliqué que son capitaine tenait absolument à jouer quelques minutes. Était-ce une mauvaise idée ? On pourrait le penser puisque l’ancien parisien vient encore une fois de manquer une séance collective.

Au lendemain de l’arrivée des Bleus en Allemagne, les Tricolores ont effectué une séance en public. Mbappé n’y a pas participé. Il s’est contenté d’un travail en salle et selon une information de L’Equipe la raison de cette absence c’est qu’il est simplement ménagé.

Il n’y a pas d’inquiétude mais...

Mbappé peut-il encore fausser compagnie aux siens et rate le début de l’Euro ? Pour l’instant, c’est hors de propos. Officiellement, il ne souffre d’aucun pépin physique. Deschamps avait en plus déclaré après le match à Bordeaux que son hématome au genou s’était dégonflé.

Un minimum de prudence est tout de même de mise. On se souvient de l’épisode Zinedine Zidane avant la Coupe du Monde 2002, même s’il s’agissait d’un autre contexte et d’une autre blessure. Il y a aussi le cas Franck Ribéry avant le Mondial 2014 au Brésil. Les Français croisent donc les doigts pour que leur joueur vedette soit remis sur pied rapidement et renoue avec l’entrainement et les matches.