Allemagne – Ecosse : La Mannschaft régale pour son entrée en lice (5-1)

L’Allemagne et l’Ecosse étaient aux prises vendredi, pour le match d’ouverture de l’Euro 2024. Score final, 5-1.

Pays hôte de l’Euro 2024, l’Allemagne affrontait l’Ecosse, vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la compétition. Pour son entrée en lice, la Mannschaft a assumé son statut de favori avec une large victoire face aux Ecossais.

L’Allemagne sans pitié

L’Allemagne rentrait très bien dans le match en mettant le danger sur le camp écossais dès les premières minutes. Le premier but de la rencontre ne tardait d’ailleurs pas et c’est bien évidemment les Allemands qui ouvraient le score. Suite à une transversale de Toni Kroos, Joshua Kimmich servait plein axe Florian Wirtz qui trompait Gunn d’une frappe limpide en une touche (1-0). La Mannschaft confisquait le ballon et n’a pas mis longtemps à faire le break. Lancé en profondeur par Ilkay Gundogan, Kai Havertz servait Jamal Musiala, qui enchaînait un contrôle avant de fusiller Gunn avec réussite (2-0).

Etouffés, les Ecossais continuaient de subir et auraient même pu encaisser un troisième dans la foulée si Gunn n’était pas sur la trajectoire sur le coup franc surprenant de Havertz (28e). L’Ecosse résistait pendant quelques minutes avant de sombrer en fin de première partie après une faute grossière de Porteous sur Gundogan dans la surface de réparation. Le défenseur écossais se faisait d’ailleurs expulser par Clément Turpin avant que Kai Havertz ne prenne Gunn à contre-pied (3-0). C’est sur ce score que les deux parties rentraient aux vestiaires.

La Mannschaft assure

En seconde période, les Ecossais, regroupés dans leur moitié de terrain, défendaient mieux que lors du premier acte. L’Ecosse obligeait les Allemands à frapper de loin et Gunn parvenait à s’en sortir notamment sur un tir lointain d’Antonio Rudiger qu’il déviait en corner (51e). La Mannschaft manquait également de réussite à l’image de Wirtz (58e, 60e) qui ne trouvait pas le cadre et de Leroy Sané qui butait sur Gunn (64e). Cependant, la résistance écossaise ne durera pas encore longtemps.

Entré en cours de jeu, c’est Niclas Fullkrug qui débloquait enfin la situation dans cette seconde mi-temps avec une frappe surpuissante qui ne donnait aucune chance à Gunn (4-0, 68e). Le buteur du Borussia Dortmund aurait même pu réaliser un doublé s’il n’était pas signalé hors-jeu sur son deuxième but (76e). Alors que l’Allemagne se dirigeait vers un clean sheet, l’Ecosse parvenait enfin à cadrer une frappe et à marquer par la même occasion grâce à…Antonio Rudiger qui trompait son propre gardien (4-1, 87e). L’Allemagne ajoutait par contre un cinquième but par le biais d’Emre Can (5-1, 90+3). La Mannschaft décrochait ainsi les trois premiers points de l’Euro 2024.