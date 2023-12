La forte décision du gouvernement après la mort du supporter du FC Nantes

Le gouvernement français vient de trancher après la mort du supporter nantais décédé samedi après son agression par un chauffeur.

Le football français est frappé par un deuil, samedi, avant le coup d’envoi du match opposant le FC Nantes et l’OGC Nice dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 de France. Un supporter des Canaris a été agressé par un chauffeur VTC. Dans un état critique, celui-ci a fini par rendre l’âme quelques heures plus tard.

« A situation radicale, mesure radicale »

Quarante-huit heures après l’agression qui a conduit au décès du supporter du FC Nantes, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, furieuse, prend une forte décision. Invitée lundi matin sur France Inter, la femme politique a fait montre de sa colère, et n’exclut pas en effet une interdiction des déplacements de supporters dans les stades. Cette sortie intervient quelques instants après les révélations d'un chauffeur VTC.

« Ce n'est juste pas possible de continuer comme ça. Il faut une initiative globale, une réponse globale. Et à situation radicale, mesure radicale », a déclaré la ministre des sports. S’exprimant avec « prudence » et « sincérité », Oudéa-Castéra a fait savoir que cette situation ne « pouvait pas continuer comme ça dans le football ». Elle précise par ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'un fléau « spécifique à la France », rappelant qu’il y a une cinquantaine de policiers qui avaient été blessés avant un match de Bundesliga face à Stuttgart il y a un peu plus d’une semaine.

Interdiction de supporters dans les stades

Pour ne plus vivre de telles situations à l’avenir, Amélie Oudéa-Castéra soutient fermement l'interdiction de déplacement de supporters dès lors qu'un match « présente un risque ». La ministre indique avoir échangé avec le président de la Ligue de football professionnel.

« Quand le match présente un risque il faut s’arrêter sur les déplacements de supporters. C’est incontournable d’avoir un temps de retour à une moindre violence. Ce n’est juste pas possible qu’on ait des forces de l’ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées et maintenant un mort. Basta, ça suffit! On va prendre l’initiative avec le ministre de l’Intérieur (Gérald Darmanin), avec le garde des Sceaux (Éric Dupond-Moretti), avec la Ligue de football professionnel, la Fédération des clubs… Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée », a déclaré la ministre.

« J’ai échangé longuement avec Vincent Labrune, le patron de la Ligue de foot, hier (dimanche). Il partage mon désarroi. Il faut être lucide, ce n’est pas spécifique à la France. On a vu ce qu’il s’est passé il y a dix jours à Francfort avec 50 policiers qui ont été blessés. Ce n’est juste pas possible de continuer comme ça. Il faut une réponse globale. À situation radicale, mesures radicales », a-t-elle ajouté, très furieuse.