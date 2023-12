Supporter agressé avant Nantes – Nice, les dernières nouvelles

Les nouvelles du supporter agressé à Nantes ont évolué, mais pas dans le bon sens.

Une mauvaise nouvelle a frappé le FC Nantes avant son match face à Nice samedi à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Un supporter des Canaris a été poignardé à l’extérieur du stade de la Beaujoire juste avant la rencontre.

La victime dans un état grave

Nantes n’a certainement pas abordé le duel face au Gym dans les meilleures dispositions. Les Canaris ont perdu un de leurs supporters juste avant la rencontre. Ce dernier a été poignardé par un chauffeur VTC à l’extérieur du stade. Membre du collectif « Brigade Loire », la victime serait dans un état grave et son pronostic vital serait également engagé, annonce le FC Nantes.

Le film de l’agression

A en croire des témoins sur place, le chauffeur, responsable de l’agression, aurait quitté l’intérieur de son véhicule après que ce dernier ait été encerclé par des supporters de Nantes, muni d’un couteau. C’est ainsi qu’il aurait poignardé la victime dont la vie est toujours en danger. Le collectif « Brigade Loire » est d’ailleurs resté silencieux durant le match face à Nice, en hommage à son membre, que les supporters espèrent sûrement revoir.

Le cadeau magnifique de Nantes…

La rencontre entre Nantes et Nice est toujours en cours et les Canaris vont peut-être offrir un beau cadeau au supporter agressé. Les hommes de Jocelyn Gouvernec mènent actuellement face au Niçois (1-0). Avec le but de Florent Mollet (25e), Nantes met fin à la série de matchs de 10 matchs de suite sans encaisser de l’OGC Nice dans le championnat français. Nantes pourrait même, en cas de victoire, au coup de sifflet final, se rapprocher du haut de tableau et dire adieu au bas de classement au moins jusqu’à la fin de l’année.