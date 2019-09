La fédération chinoise se sépare de Guus Hiddink

Le Néerlandais Guus Hiddink n'est plus en charge de la sélection espoirs de la Chine.

Nommé à la tête des moins de 23 ans de la afin de mener cette sélection vers le tournoi olympique de Tokyo (2020), l'expérimenté Guus Hiddink a vu sa mission s'arrêter prématurément. Le technicien néerlandais vient d'être débarqué de ses fonctions suite à une sortie manquée sur la scène continentale.

Sa sélection a été défaite par le Viêt-Nam et ce résultat a été considéré comme suffisamment humiliant par les décideurs de la fédération chinoise pour que le contrat de Hiddink soit rompu unilatéralement.

L'annonce officielle du départ de Hiddink n'a pas encore été faite. Mais, la fédération a déjà fait savoir que l'ancien sélectionneur de la a été remplacé à son poste par Hao Wei.

Hiddink (72 ans) officiait au pays de l'Empire du Milieu depuis environ un an. C'était sa deuxième expérience sur ce continent. En Europe, il n'a plus coaché depuis 2016 et son court passage comme intérimaire sur le banc de .