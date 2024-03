La famille Neymar finit par tourner le dos à Daniel Alves

Neymar Senior a fait savoir que lui et son fils ne veulent plus rien à voir à faire avec Daniel Alves.

Le père de Neymar s'est prononcé contre les allégations selon lesquelles il aurait payé la caution d'un million d'euros pour assurer la libération de l'ancien joueur de Barcelone Dani Alves.

Daniel Alves serait sur le point d'être libéré de prison après que le père de son compatriote brésilien a accepté de verser une caution équivalente à la sienne. Neymar père a toutefois pris ses distances par rapport à ces informations, même s'il a admis avoir aidé Alves à sortir de prison plus tôt dans l'affaire.

Neymar n’a pas payé la caution de Daniel Alves

"Comme tout le monde le sait, au début, j'ai aidé Dani Alves, sans aucun lien avec un quelconque procès", a écrit Neymar Sr sur un post Instagram. "Dans ce deuxième moment, dans une situation différente de la précédente, dans laquelle les tribunaux espagnols ont déjà décidé pour la condamnation, ils spéculent et essaient d'associer mon nom et celui de mon fils à une affaire qui ne dépend plus de nous aujourd'hui".

"J'espère que Daniel trouvera auprès de sa propre famille toutes les réponses qu'il attend. Pour nous, pour ma famille, l'affaire est terminée".

Le joueur quadragénaire a été reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à quatre ans et demi de prison à Barcelone. Ses comptes bancaires ont été gelés pendant la procédure judiciaire, ce qui l'a empêché de payer le montant de la caution, et il a été dit que Neymar Sr. est intervenu pour l'aider.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain Dani Alves sera probablement libéré avant la fin de la semaine, car il fait appel de sa condamnation pour viol. Il devra remettre son passeport au tribunal espagnol afin de garantir qu'il ne quittera pas le pays pendant la durée de la procédure.