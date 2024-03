Dani Alves relâché pour une grosse somme d'argent

L'ancien joueur du FC Barcelone, Dani Alves, a été libéré sous caution dans l'attente de la sentence finale dans son affaire d'agression sexuelle.

Dani Alves a été condamné à quatre ans et six mois de prison en février après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle. Le Brésilien a fait appel de la sentence et a demandé à être libéré sous caution lors d'une audience, insistant sur le fait qu'il ne fuirait pas le pays, comme le rapporte El Pais. Alves va maintenant être libéré de prison, en attendant la sentence finale, et avec une caution fixée à 1 million d'euros - selon la COPE.

Il a déclaré lors de l'audience de libération sous caution : "Je crois en la justice. Je ne vais pas m'enfuir et je serai à la disposition du tribunal jusqu'à la fin". L'avocate d'Alves, Ines Guardiola, avait également plaidé en faveur de la libération sous caution de l'ancienne star du FC Barcelone, soulignant qu'il avait une maison et des racines profondes dans la ville après avoir joué pour le club entre 2008 et 2016, puis être revenu pour une deuxième période en 2021.

Des racines profondes à Barcelone

La star en disgrâce s'est vu refuser la libération sous caution avant sa condamnation en février, après avoir été considérée comme constituant un "risque de fuite", mais elle est maintenant prête à être libérée après avoir passé les 14 derniers mois derrière les barreaux.

En plus de payer la caution d'un million d'euros, Alves s'est vu retirer son passeport, doit se présenter chaque semaine au tribunal et s'est vu interdire de s'approcher à moins d'un kilomètre de son accusatrice ou de communiquer avec elle, selon Mundo Deportivo.