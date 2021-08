"La décision de Messi d'aller au PSG n'a pas eu d'impact sur l'avenir de Ronaldo à la Juventus"

Un coéquipier du Portugais est catégorique sur le fait que la décision d'une autre de quitter Barcelone pour le PSG n'a pas influencé son avenir.

Cristiano Ronaldo avait suscité l'intérêt du Paris Saint-Germain avant que les géants de la Ligue 1 n'aient la possibilité de signer Lionel Messi, qui n'est pas parvenu à trouver un accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat et était donc libre de s'engager avec le club de son choix, mais Leonardo Bonucci affirme que la superstar portugaise n'a jamais cherché un moyen de quitter la Juventus cet été.

Des spéculations concernant les plans pour le futur du quintuple vainqueur du Ballon d'Or ont fait surface à la suite d'une campagne 2020-21 décevante sur le plan collectif qui a laissé la Juventus sans le titre en championnat et reflétant davantage les difficultés du club en Ligue des champions avec une élimination dès les huitièmes de finale. Alors que Ronaldo approchait de la dernière année de son contrat, un départ ailleurs était envisagé pour le légendaire joueur de 36 ans.

Finalement, c'est son éternel rival, Lionel Messi, qui a secoué la planète football en réalisant le transfert le plus surprenant de l'été en rompant les liens avec le FC Barcelone, malgré lui. L'international argentin a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain et va s'engager avec le club français ce mardi, excluant toute chance que Cristiano Ronaldo emprunte cette voie, mais Bonucci affirme que les décisions prises par Messi n'ont pas eu d'impact sur celles de son actuel coéquipier.

Y aura-t-il plus de renforts à la Juventus ?

Le défenseur de la Juventus a déclaré à la Gazzetta dello Sport : "Je pense que Cristiano Ronaldo serait resté même si Lionel Messi n'était pas allé au PSG. Pour nous, c'est une valeur ajoutée et je suis sûr que cette année, plus que les années précédentes, il nous aidera à atteindre tous nos objectifs". L'attaquant portugais et ses coéquipiers ont du pain sur la planche pour revenir au sommet du football italien et enfin briller sur la scène européenne.

Alors que les Bianconeri ont pu retenir Cristiano Ronaldo, faire venir de nouveaux joueurs dans l'effectif s'est avéré délicat. Un accord a été conclu pour le jeune attaquant brésilien, Kaio Jorge, mais il reste un joueur d'avenir et les pourparlers dans les autres dossiers n'ont pas été aussi productifs. Le vainqueur de l'Euro 2020, Manuel Locatelli, reste une cible de choix, mais s'avère difficile à arracher de Sassuolo, tandis qu'un retour en Italie pour le milieu de terrain barcelonais, Miralem Pjanic, a également été évoqué.

Sur un éventuel retour dans le Piémont du milieu de terrain bosniaque, Bonucci a déclaré : "Nous avons parlé, mais pas du marché des transferts. Nous avons parlé en tant qu'amis, pas en tant qu'anciens coéquipiers. C'est un grand joueur, s'il revenait, il serait certainement un joueur important pour le groupe et pour l'équipe". La Juventus a subi une défaite 3-0 contre Barcelone lors du trophée Joan Gamper la dernière fois et a un dernier rendez-vous en match amical avec l'Atalanta samedi avant d'ouvrir sa nouvelle saison de Serie A face à l'Udinese le 22 août.