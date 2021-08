Un club veut réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

13eme du dernier championnat mexicain, Mazatlan rêve de voir Messi et Cristiano Ronaldo évoluer dans le club.

Le président de Mazatlan, Ricardo Salinas Pliego, a déclaré que le club de Liga MX pourrait signer à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Les équipes sont en alerte depuis que Messi est devenu disponible après que Barcelone a confirmé qu'il ne signerait pas de nouvel accord et bien que le Paris Saint-Germain soit devenu le favori pour s’attirer les faveurs de l’Argentin, le patron de l'équipe mexicaine est optimiste.

Le président a publié un sondage sur Twitter demandant aux fans si son équipe devrait se tourner vers Messi ou à l'ancien joueur devenu politicien Cuauhtemoc Blanco cet été.

@MazatlanFC ¿cómo les caería un delantero modesto como Leo 😌 para la temporada? — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 6, 2021

Qu'est-ce qui a été dit?

"Je pense inviter Messi à collaborer avec Mazatlan" , a-t-il écrit avant de partager l'enquête.

Lorsqu'un fan du club plus que sceptique a exprimé des doutes sur le fait que Mazatlan puisse attirer la star argentine, Salinas Pliego a répondu: "J'ai aussi beaucoup à apporter à Cristiano Ronaldo."

Il a ensuite publié des images de l'extérieur du stade du club, ajoutant: "Ils préparent déjà le maillot de Léo Messi là-bas au Kraken. Que d'excitation !"

Qu’est ce que Mazatlan ?

Le club est basé dans l'État de Sinaloa, au nord-ouest du Mexique, et appartient à Salinas, l'une des personnes les plus riches du Mexique avec une valeur nette de plus de 13 milliards de dollars.

Mazatlan n'a été fondé qu'en 2020 après le déménagement de Monarcas Morelia, faisant ses débuts en Liga MX la saison dernière et terminant 14e du classement de la campagne Apertura. L'équipe s'est ensuite classée 13e de la Clausura 2021.

L'équipe de Benat San Jose a bien commencé cette saison, remportant les deux premiers matchs de l'Apertura, battant Cruz Azul et Pachuca. De quoi pousser Messi à revoir ses ambitions ? Difficile à imaginer…